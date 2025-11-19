確定不漲了！115年健保費維持5.17% 民眾荷包鬆口氣

115年健保總額協商金額近兆元，全民健康保險會今天宣布，115年底安全準備金達2個月、未低於水位，明年健保一般保費確定不漲，維持5.17%；健保會委員也未對補充保費提建議。

全民健康保險會9月24日歷經13小時協商，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4部門的健保總額及其他預算均達成共識，各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5%，為史上首見，總額為新台幣9883.35億元。

「健保安全準備金」像是家裡應急需準備的周轉金，據健保法規定，最低安全水位以1個月為基準。衛生福利部長石崇良日前已多次評估，115年仍可維持近2個月安全準備金，可能保費凍漲，全民健康保險會今天舉行會議討論115年度一般保費。

健保會執行秘書周淑婉今天下午接受媒體聯訪說明，根據衛福部中央健康保險署提供試算資料，單就健保收入試算，未含公務預算挹注，115年健保總額安全準備有2個月，未低於水位，保險費率維持現行5.17%不調整，已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。

115年度醫院總額達6853.06億元、西醫基層總額1861.99億元、牙醫門診總額583.69億元、中醫門診總額364.29億元，4部門健保總額成長率均達核定上限5.5%，其他預算也有220.32億元，較114年度增加11.49億元，整體合計9883.35億元、成長率5.5%。

另外，健保財務問題迫在眉睫，衛福部正持續討論各種可能方案，包括取消補充保費上限等措施，最關鍵的仍是跨部會溝通，改革無明確時程表，將持續推動。

周淑婉表示，健保會委員今天未特別針對補充保費議題進行討論。