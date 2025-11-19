到底該不該凍卵？國人晚婚晚育 高齡產婦逾3成

國人晚婚已成趨勢，衍生出晚育與生育風險，內政部113年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.65歲，與20年前的27.39歲相比增加4.26歲。婦產科醫學會祕書長黃建霈表示，生育最好的年齡是25至34歲，女性35歲後，因身體機能下降，懷孕與胎兒健康風險皆顯著上升。

黃建霈指出，女性的卵巢功能及卵子品質會隨年齡增長而逐漸下降，造成不易受精或胚胎染色體出現異常的情況。尤其過了35歲之後，不孕、流產、死產、胎兒染色體異常機會較高，母體健康問題常見妊娠高血壓、妊娠糖尿病，也會誘發氣喘、心臟病等，可能在懷孕期間惡化。

「凍卵應該就沒事了吧？」黃建霈說，女性擔心卵巢功能或卵子品質健康大不如前，提早進行凍卵，但可能用不到而浪費，研究數據，台灣的凍卵使用率不到10%。另外，凍卵並不是後悔藥，子宮老化也會顯著增加懷孕難度，亦會導致妊娠併發症，高齡懷孕風險仍在。

黃建霈觀察，我國35歲以上產婦占全體三成以上，30至34歲是大宗，主要集中在32、33歲。高齡生產除了增加母嬰的妊娠風險，未曾生育或首胎生育在30歲以後者，乳癌發生機率約為其2倍，因較晚生育的女性，一生中接觸荷爾蒙的時間較長，可能增加罹癌風險。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，國人普遍婚育延後，忽略了「適齡生育」是保障母嬰健康的重要關鍵。尤其，女性卵巢功能35歲後大幅下降，增加自然懷孕難度；而男性40歲後，精子不良率及染色體異常率升高，造成精卵不易結合，且可能增加子代罹患遺傳疾病和神經發育疾病的風險。

林真夙提醒，不論男女都應重視適齡生育的重要性，把握女性25歲至35歲、男性40歲前的黃金生育年齡。凍卵無法提供絕對保障，部分女性為了增加凍卵數量，在醫療過程中需接受多次注射排卵藥物，恐面臨「卵巢過度刺激症候群」，引起卵巢腫大、惡心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。

即使未來卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，因身體老化導致的活產率降低，以及高齡懷孕帶來的身體風險仍無法避免。依據國健署針對112年進行試管嬰兒療程之治療人次所做統計顯示，受術妻年齡36歲之懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%，此後隨年齡增加而顯著下降，至44歲分別僅剩9.3%及5.6%。