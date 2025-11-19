快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

到底該不該凍卵？國人晚婚晚育 高齡產婦逾3成

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署提醒，適齡生育最關鍵，凍卵無法提供絕對保障。本報資料照片
國健署提醒，適齡生育最關鍵，凍卵無法提供絕對保障。本報資料照片

國人晚婚已成趨勢，衍生出晚育與生育風險，內政部113年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.65歲，與20年前的27.39歲相比增加4.26歲。婦產科醫學會祕書長黃建霈表示，生育最好的年齡是25至34歲，女性35歲後，因身體機能下降，懷孕與胎兒健康風險皆顯著上升。

黃建霈指出，女性的卵巢功能及卵子品質會隨年齡增長而逐漸下降，造成不易受精或胚胎染色體出現異常的情況。尤其過了35歲之後，不孕、流產、死產、胎兒染色體異常機會較高，母體健康問題常見妊娠高血壓、妊娠糖尿病，也會誘發氣喘、心臟病等，可能在懷孕期間惡化。

凍卵應該就沒事了吧？」黃建霈說，女性擔心卵巢功能或卵子品質健康大不如前，提早進行凍卵，但可能用不到而浪費，研究數據，台灣的凍卵使用率不到10%。另外，凍卵並不是後悔藥，子宮老化也會顯著增加懷孕難度，亦會導致妊娠併發症，高齡懷孕風險仍在。

黃建霈觀察，我國35歲以上產婦占全體三成以上，30至34歲是大宗，主要集中在32、33歲。高齡生產除了增加母嬰的妊娠風險，未曾生育或首胎生育在30歲以後者，乳癌發生機率約為其2倍，因較晚生育的女性，一生中接觸荷爾蒙的時間較長，可能增加罹癌風險。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，國人普遍婚育延後，忽略了「適齡生育」是保障母嬰健康的重要關鍵。尤其，女性卵巢功能35歲後大幅下降，增加自然懷孕難度；而男性40歲後，精子不良率及染色體異常率升高，造成精卵不易結合，且可能增加子代罹患遺傳疾病和神經發育疾病的風險。

林真夙提醒，不論男女都應重視適齡生育的重要性，把握女性25歲至35歲、男性40歲前的黃金生育年齡。凍卵無法提供絕對保障，部分女性為了增加凍卵數量，在醫療過程中需接受多次注射排卵藥物，恐面臨「卵巢過度刺激症候群」，引起卵巢腫大、惡心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。

即使未來卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，因身體老化導致的活產率降低，以及高齡懷孕帶來的身體風險仍無法避免。依據國健署針對112年進行試管嬰兒療程之治療人次所做統計顯示，受術妻年齡36歲之懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%，此後隨年齡增加而顯著下降，至44歲分別僅剩9.3%及5.6%。

生育 風險 懷孕 凍卵 年齡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸軍女中士當小三！趁好友懷孕和她老公親密出遊 畫面全被徵信社拍下

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

女律師林沄蓁控前老闆呂秋遠逼墮胎並離職 今開庭加碼求償150萬

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

相關新聞

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

台北捷運板南線近期推出「空間優化列車」，來舒緩通勤人潮，移除板南線列車車廂的部分座椅，來優化車廂內部空間，其中第2節至第5節車廂移除中央立柱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。