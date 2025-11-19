快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

金門銀髮人才據點啟動！55歲以上專屬就業平台開張

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

面對高齡化社會與銀髮族就業需求攀升，金門縣政府社會處向勞動部申請補助，正式啟動「銀髮人才就業計畫」，並於 11 月開設「銀髮人才服務據點」試營運，門口已設置明顯識別招牌，提供 55 歲以上民眾或依法退休者專屬的求職與媒合服務，成為銀髮族與企業之間的重要橋樑；首場徵才將攜手金門就業中心於12月2日上午9點至12點在縣立體育館舉行。

社會處指出，金門銀髮人才服務據點地址位於縣府社教大樓園區內（金城鎮民權路173號籃球場旁1樓），據點內設有服務櫃檯，由就業服務員提供銀髮職缺資訊推介、媒合服務，協助求職者快速掌握適合的工作機會。據點提供銀髮族求職諮詢與友善職缺媒合，讓長者在生活圈內即可取得即時便利的就業協助；也將不定期舉辦就業促進活動，包括求職準備講座、經驗交流，以及針對單一企業的微型徵才活動，提升銀髮求職者的就業力。

社會處表示，雖然金門 55 歲以上人口失業率不高，但隨著人口老化，銀髮族已成為重要的潛在勞動力；透過設置銀髮據點，可積極開發適合銀髮族的工作型態，不僅協助長者重返職場，也能協助企業補充人力，讓經驗技術得以傳承。

社會處強調，希望透過友善的銀髮就業平台，引導企業認同銀髮勞動價值，打造跨世代共融職場。歡迎 55 歲以上或已退休、有意重返職場的民眾，以及願意聘用中高齡人力的企業踴躍利用。洽詢電話：082-318823 分機 62558。

求職 銀髮族 重返職場 金門 職缺
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金門湖埔國小迎新篇章！1.4億打造三層綜合大樓 預計116年完工啟用

金門線上博餅衝出44萬人次熱度！1303張愛心發票助弱勢

遭林楚茵質疑拚「中共代理人」 陳玉珍反嗆：一味用意識形態看事情

冷戰讓金門女性走出家門 邊境之光刻劃三代人韌性

相關新聞

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

與出生排行有關！最新研究曝「兄姊越多」越不易氣喘、過敏性鼻炎

國內最新研究發現，孩子過敏的風險與出生排行有關。家中生越多、排行越小的孩子，氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎風險都較低，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。