金門銀髮人才據點啟動！55歲以上專屬就業平台開張

面對高齡化社會與銀髮族就業需求攀升，金門縣政府社會處向勞動部申請補助，正式啟動「銀髮人才就業計畫」，並於 11 月開設「銀髮人才服務據點」試營運，門口已設置明顯識別招牌，提供 55 歲以上民眾或依法退休者專屬的求職與媒合服務，成為銀髮族與企業之間的重要橋樑；首場徵才將攜手金門就業中心於12月2日上午9點至12點在縣立體育館舉行。

社會處指出，金門銀髮人才服務據點地址位於縣府社教大樓園區內（金城鎮民權路173號籃球場旁1樓），據點內設有服務櫃檯，由就業服務員提供銀髮職缺資訊推介、媒合服務，協助求職者快速掌握適合的工作機會。據點提供銀髮族求職諮詢與友善職缺媒合，讓長者在生活圈內即可取得即時便利的就業協助；也將不定期舉辦就業促進活動，包括求職準備講座、經驗交流，以及針對單一企業的微型徵才活動，提升銀髮求職者的就業力。

社會處表示，雖然金門 55 歲以上人口失業率不高，但隨著人口老化，銀髮族已成為重要的潛在勞動力；透過設置銀髮據點，可積極開發適合銀髮族的工作型態，不僅協助長者重返職場，也能協助企業補充人力，讓經驗技術得以傳承。

社會處強調，希望透過友善的銀髮就業平台，引導企業認同銀髮勞動價值，打造跨世代共融職場。歡迎 55 歲以上或已退休、有意重返職場的民眾，以及願意聘用中高齡人力的企業踴躍利用。洽詢電話：082-318823 分機 62558。