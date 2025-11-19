衛福部啟動「台灣智慧醫療學校」培訓計畫 首選6名醫師赴美受訓半年

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」，聚焦醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等四大核心領域，並培養醫療資訊長（CMIO）及其相關專業體系所需的跨領域能力，今推出徵選辦法，並將甄選6名醫師前往美國受訓半年，再回台灣擔任種子教學。

台灣智慧醫療學校暨醫療資訊長台美聯合培訓啟動大會今舉行，衛福部資訊處長李建璋表示，許多醫院已完成數位化，但真正的挑戰在於如何將數位化進一步整合至臨床與服務流程，此次培訓對象是醫療領域背景者，重點並非「寫程式」，而在於「了解科技能如何導入臨床流程、整合工作模式、掌握技術的極限與倫理」。

李建璋說，計畫特別對比了醫療資訊長（CMIO）與資訊長（CIO）兩者差異，CIO 多負責醫院資訊系統的軟硬體建置與維運，而 CMIO 則為醫療與資訊團隊間的橋樑，理解醫師需求、掌握資訊團隊技術限制、並引領醫院智慧轉型方向。

李建璋說，歐美醫院大型醫院已將CMIO職務細分為四大領域，一是醫療資安長，負責確保醫療資訊的安全性與合規性；二是醫療大數據長，負責系統性蒐集與治理醫院資料並確保品質；三是醫療資訊長，狹義上管理醫院資訊系統（HIS），廣義則涵蓋整體資訊規畫，為各部門與工程師溝通的窗口，負責資訊應用的優先順序，並推動臨床決策支援系統、AI導入等應用；四是醫療AI長，負責關注負責任AI導入、生成式AI前後訓練方法、大語言模型生態系建構，以及新興技術如AI代理人等前瞻規畫。

李建璋表示，課程方面共計60堂課，包含48堂必修、12堂選修，完成線上課程後，參選者將接受包含美國頂尖醫學中心資訊長在內的面試，首期名額為6名，通過者赴美受訓半年，補助50萬元，回國後須在原醫院執行落地專案，擔任種子教學。