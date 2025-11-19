快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

你是芋頭控嗎？苗栗公館鄉芋頭節月底登場 牛心芋頭風味不輸大甲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉芋頭節「2025芋見幸福 柿柿如意」，29日、30日在苗栗陶瓷農創園區舉行，今天盛大啟動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉芋頭節「2025芋見幸福 柿柿如意」，29日、30日在苗栗陶瓷農創園區舉行，今天盛大啟動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉種植芋頭約220公頃，品質風味齊名大甲芋頭，今年芋頭節於11月29日、30日在苗栗陶瓷農創園區登場，歡迎國人來公館品嘗農特產美味。

公館鄉條件得天獨厚，芋頭、柿子、福菜、杭菊等農特產正當令， 今年芋頭節「2025芋見幸福 柿柿如意」，29日、30日在苗栗陶瓷農創園區舉行，規畫特色市集、親子體驗、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理，及音樂表演等活動。

副縣長邱俐俐、公館農會理事長徐集明、總幹事林幼詩、常務監事張肇樣、議員孫素娥、曾美露、張志宇，及公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦等人，今天在「穿龍驛站」啟動芋頭節。

公館鄉農會指出，公館鄉條件得天獨厚，氣候溫差大，加上穿龍圳淨境灌溉水源，農特產豐饒，其中，牛心芋頭年產量約550萬台斤，產期從11月至次年2月，風味及品質不輸大甲芋頭；公館鄉也是福菜的故鄉，芥菜種植的面積約30公頃，年產量240萬台斤，不僅可鮮食，還可制成酸菜、福菜及梅干菜。

苗栗縣公館鄉芋頭節「2025芋見幸福 柿柿如意」，29日、30日在苗栗陶瓷農創園區舉行，今天盛大啟動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉芋頭節「2025芋見幸福 柿柿如意」，29日、30日在苗栗陶瓷農創園區舉行，今天盛大啟動。圖／苗栗縣政府提供

芋頭 公館 創意料理 苗栗縣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今年第三度開花！苗栗通霄馬家庄蒜香藤又陸續盛開

苗栗今年第5例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 接觸犬隻均呈陰性

綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

今晨12.4度！吳德榮：明晨苗栗以北低溫仍探12度

相關新聞

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

衛福部全民健康保險會健保會今召開會議，審議115年度健保一般保費費率及安全準備金使用情形。健保會執行秘書周淑婉表示，目前...

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

與出生排行有關！最新研究曝「兄姊越多」越不易氣喘、過敏性鼻炎

國內最新研究發現，孩子過敏的風險與出生排行有關。家中生越多、排行越小的孩子，氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎風險都較低，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。