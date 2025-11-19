你是芋頭控嗎？苗栗公館鄉芋頭節月底登場 牛心芋頭風味不輸大甲

苗栗縣公館鄉種植芋頭約220公頃，品質風味齊名大甲芋頭，今年芋頭節於11月29日、30日在苗栗陶瓷農創園區登場，歡迎國人來公館品嘗農特產美味。

公館鄉條件得天獨厚，芋頭、柿子、福菜、杭菊等農特產正當令， 今年芋頭節「2025芋見幸福 柿柿如意」，29日、30日在苗栗陶瓷農創園區舉行，規畫特色市集、親子體驗、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理，及音樂表演等活動。

副縣長邱俐俐、公館農會理事長徐集明、總幹事林幼詩、常務監事張肇樣、議員孫素娥、曾美露、張志宇，及公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦等人，今天在「穿龍驛站」啟動芋頭節。

公館鄉農會指出，公館鄉條件得天獨厚，氣候溫差大，加上穿龍圳淨境灌溉水源，農特產豐饒，其中，牛心芋頭年產量約550萬台斤，產期從11月至次年2月，風味及品質不輸大甲芋頭；公館鄉也是福菜的故鄉，芥菜種植的面積約30公頃，年產量240萬台斤，不僅可鮮食，還可制成酸菜、福菜及梅干菜。