快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林燕祝（左）拿出市府委外廠商利用廚餘生產的「有機肥改良土」與「培養土」，但市府並無「培養土」的製造執照，且包裝一樣，市長黃偉哲（右）和環保局長許仁澤（中）也難分辨。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝（左）拿出市府委外廠商利用廚餘生產的「有機肥改良土」與「培養土」，但市府並無「培養土」的製造執照，且包裝一樣，市長黃偉哲（右）和環保局長許仁澤（中）也難分辨。記者吳淑玲／攝影

台中爆發非洲豬瘟後，台南宣布全面禁止廚餘養豬，市議員林燕祝在議會質詢指出，市府雖設有新化、城西兩座高速廚餘發酵場，卻仍存在處理落後、量能不足及環境疑慮，廚餘日增百噸、焚化爐禁燒後改送焚化，恐因含水率高造成低溫燃燒而產生戴奧辛，危及民眾健康。市府說會檢視優化並向中央爭取生質能電廠用廚餘產電。

林燕祝質疑，目前新化和城西兩座高速發酵場原料分類混亂、破碎設備無法處理大塊物，仍需人工挑揀；洗車產生的汙水直接排入排水系統，若為民間業者早已遭罰。她要求市府自我檢視，若不符法規應立即補件改善。

此外，市府委外廠商製作的「堆肥」與「培養土」也有疑，市府僅持有「雜項堆肥」登記，無「培養土」製造執照，成品外觀、包裝一致，民眾無從辨識，恐違反肥料管理法第5條與第27條，並可能誤導消費者。

林燕祝強調，每天增加的百噸廚餘進焚化爐，含水率75%至80%，恐造成焚化爐溫度不足，引發戴奧辛生成，危及農田、水系、養殖場及人體健康，「人民健康不是可以被燒壞的。」她要求市府盡速向中央爭取生質能電廠處理量能。

市長黃偉哲坦言，高速廚餘設備自2019年建置，將持續檢視升級改善；生質能發電是方向，但焚燒後仍會產生底渣，須完整規畫。環保局長許仁澤回應，市府已向中央提出生質能發電計畫，並將解決成本、技術與副產物去化問題。

對於「尚好肥」證照，環保局指出，城西廠所產成品對外販售使用正式名稱「尚好肥」，民眾以資源回收物兌換部分稱「有機培養土」，兩者內容物相同，並無另行製造未登記產品；成品含水量均低於50％，符合「肥料品目5-11雜項堆肥」公告規範。

台南市議員林燕祝（左）拿出市府委外廠商利用廚餘生產的「有機肥改良土」與「培養土」，但市府並無「培養土」的製造執照，且包裝一樣，市長黃偉哲（右）和環保局長許仁澤（中）也難分辨。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝（左）拿出市府委外廠商利用廚餘生產的「有機肥改良土」與「培養土」，但市府並無「培養土」的製造執照，且包裝一樣，市長黃偉哲（右）和環保局長許仁澤（中）也難分辨。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝（左）拿出市府委外廠商利用廚餘生產的「有機肥改良土」與「培養土」，但市府並無「培養土」的製造執照，且包裝一樣，市長黃偉哲（右）和環保局長許仁澤（中）也難分辨。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝（左）拿出市府委外廠商利用廚餘生產的「有機肥改良土」與「培養土」，但市府並無「培養土」的製造執照，且包裝一樣，市長黃偉哲（右）和環保局長許仁澤（中）也難分辨。記者吳淑玲／攝影

廚餘 非洲豬瘟 林燕祝
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南白河養豬場違規使用廚餘養豬 南市府重罰120萬

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

相關新聞

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

衛福部啟動「台灣智慧醫療學校」培訓計畫 首選6名醫師赴美受訓半年

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上...

台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

台中爆發非洲豬瘟後，台南宣布全面禁止廚餘養豬，市議員林燕祝在議會質詢指出，市府雖設有新化、城西兩座高速廚餘發酵場，卻仍存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。