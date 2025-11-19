台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

台中爆發非洲豬瘟後，台南宣布全面禁止廚餘養豬，市議員林燕祝在議會質詢指出，市府雖設有新化、城西兩座高速廚餘發酵場，卻仍存在處理落後、量能不足及環境疑慮，廚餘日增百噸、焚化爐禁燒後改送焚化，恐因含水率高造成低溫燃燒而產生戴奧辛，危及民眾健康。市府說會檢視優化並向中央爭取生質能電廠用廚餘產電。

林燕祝質疑，目前新化和城西兩座高速發酵場原料分類混亂、破碎設備無法處理大塊物，仍需人工挑揀；洗車產生的汙水直接排入排水系統，若為民間業者早已遭罰。她要求市府自我檢視，若不符法規應立即補件改善。

此外，市府委外廠商製作的「堆肥」與「培養土」也有疑，市府僅持有「雜項堆肥」登記，無「培養土」製造執照，成品外觀、包裝一致，民眾無從辨識，恐違反肥料管理法第5條與第27條，並可能誤導消費者。

林燕祝強調，每天增加的百噸廚餘進焚化爐，含水率75%至80%，恐造成焚化爐溫度不足，引發戴奧辛生成，危及農田、水系、養殖場及人體健康，「人民健康不是可以被燒壞的。」她要求市府盡速向中央爭取生質能電廠處理量能。

市長黃偉哲坦言，高速廚餘設備自2019年建置，將持續檢視升級改善；生質能發電是方向，但焚燒後仍會產生底渣，須完整規畫。環保局長許仁澤回應，市府已向中央提出生質能發電計畫，並將解決成本、技術與副產物去化問題。

對於「尚好肥」證照，環保局指出，城西廠所產成品對外販售使用正式名稱「尚好肥」，民眾以資源回收物兌換部分稱「有機培養土」，兩者內容物相同，並無另行製造未登記產品；成品含水量均低於50％，符合「肥料品目5-11雜項堆肥」公告規範。