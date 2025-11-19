北榮外科團隊完成全球罕見「拆彈手術」 今獲傑出團體獎

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
114年國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會，今上午舉行。圖／北榮提供
114年國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會暨台北榮總醫師節慶祝大會，今上午舉行。圖／北榮提供

台北榮總今上午舉辦「醫師節慶祝大會」並表揚優秀醫師，北榮外科團隊完成全球罕見「複合器官腫瘤切除與移植手術」，獲得傑出團體獎。衛福部次長林靜儀今出席典禮，指出現在醫療面臨多重挑戰，感謝各醫師長年堅守崗位，以專業與熱忱守護國人的健康。

北榮國際醫療中心主任劉君恕率領8位醫師，先前完成全球罕見「複合器官腫瘤切除與移植手術」，手術歷時14小時，安全切除侵犯肝靜脈與下腔靜脈的惡性腫瘤。

該團隊協助的案例，是一位53歲潘姓女子，去年在例行健檢發現體內一顆惡性腫瘤，盤根錯節緊緊扼住肝靜脈與下腔靜脈，直抵心臟，最終的診斷結果為「惡性平滑肌肉瘤」，要改善該腫瘤，僅能手術才能一勞永逸，但其生長的位置極度危險，潘女求助各家醫院，都得到「根除幾乎不可能」。

直到來到北榮，劉君恕等團隊集思廣益，構思將潘女的肝臟從體內完整取出，在體外進行精準的腫瘤切除與肝靜脈重建；同時，心臟外科團隊啟動體外心肺循環，切除位於下腔靜脈及右心房的腫瘤，並重建下腔靜脈。

最後，再將煥然一新的肝臟，重新「歸位」，這如同天方夜譚的手術，最終透過團隊的努力，幫助潘女從鬼門關救回，也完成全球罕見的手術，今獲頒「傑出團體獎」。

今會中除了頒發「傑出團隊獎」，也頒發「優良醫師獎」、「花蓮縣光復鄉災害醫療救護有功獎」；北榮「醫教奉獻獎」、「醫師創新獎」、「醫師學術論文獎」、「臨床教學績優醫師獎」、「住院醫師杏林獎」、「醫學教育學術新創優秀論文獎」及「醫教奉獻青年獎」。

北榮院長陳威明表示，感謝全體醫師與所有同仁在臨床、研究與服務上的辛勞與奉獻，讓北榮在醫療品質、研究創新及國際合作上持續屢創佳績。

林靜儀說，感謝全體醫師長年堅守崗位，以專業與熱忱守護民眾健康。台灣的全民健保與醫療體系能在國際上獲得高度肯定，正是所有醫療人員長期投入與無私奉獻的成果。面對當前醫療環境的多重挑戰，政府將持續推動制度改革，兼顧民眾與醫事人員權益，讓醫療體系在更完善的制度下穩健運作。

