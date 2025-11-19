北榮外科團隊完成全球罕見「拆彈手術」 今獲傑出團體獎

台北榮總今上午舉辦「醫師節慶祝大會」並表揚優秀醫師，北榮外科團隊完成全球罕見「複合器官腫瘤切除與移植手術」，獲得傑出團體獎。衛福部次長林靜儀今出席典禮，指出現在醫療面臨多重挑戰，感謝各醫師長年堅守崗位，以專業與熱忱守護國人的健康。

北榮國際醫療中心主任劉君恕率領8位醫師，先前完成全球罕見「複合器官腫瘤切除與移植手術」，手術歷時14小時，安全切除侵犯肝靜脈與下腔靜脈的惡性腫瘤。

該團隊協助的案例，是一位53歲潘姓女子，去年在例行健檢發現體內一顆惡性腫瘤，盤根錯節緊緊扼住肝靜脈與下腔靜脈，直抵心臟，最終的診斷結果為「惡性平滑肌肉瘤」，要改善該腫瘤，僅能手術才能一勞永逸，但其生長的位置極度危險，潘女求助各家醫院，都得到「根除幾乎不可能」。

直到來到北榮，劉君恕等團隊集思廣益，構思將潘女的肝臟從體內完整取出，在體外進行精準的腫瘤切除與肝靜脈重建；同時，心臟外科團隊啟動體外心肺循環，切除位於下腔靜脈及右心房的腫瘤，並重建下腔靜脈。

最後，再將煥然一新的肝臟，重新「歸位」，這如同天方夜譚的手術，最終透過團隊的努力，幫助潘女從鬼門關救回，也完成全球罕見的手術，今獲頒「傑出團體獎」。

今會中除了頒發「傑出團隊獎」，也頒發「優良醫師獎」、「花蓮縣光復鄉災害醫療救護有功獎」；北榮「醫教奉獻獎」、「醫師創新獎」、「醫師學術論文獎」、「臨床教學績優醫師獎」、「住院醫師杏林獎」、「醫學教育學術新創優秀論文獎」及「醫教奉獻青年獎」。

北榮院長陳威明表示，感謝全體醫師與所有同仁在臨床、研究與服務上的辛勞與奉獻，讓北榮在醫療品質、研究創新及國際合作上持續屢創佳績。

林靜儀說，感謝全體醫師長年堅守崗位，以專業與熱忱守護民眾健康。台灣的全民健保與醫療體系能在國際上獲得高度肯定，正是所有醫療人員長期投入與無私奉獻的成果。面對當前醫療環境的多重挑戰，政府將持續推動制度改革，兼顧民眾與醫事人員權益，讓醫療體系在更完善的制度下穩健運作。