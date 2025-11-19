快訊

6歲「小馬達」上課坐不住 中醫雷射針灸治療找回過動兒學習專注力

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
6歲黃小弟曾是幼兒園裡的「小馬達」，上課坐不住、東張西望、甚至會起身在教室走動「巡邏」，經過中醫溫和的雷射針灸療程，半年後，孩子終於能夠在上課時靜下來，安心聽講。圖／陽大附醫提供
注意力不集中的過動兒，除了早期療育，國立陽明交通大學附設醫院中醫師蔡一成運用每周一次的雷射針灸治療，經過半年療程，讓6歲男童在上課時能夠靜下心來聽講，語言表達及學習理解力也有明顯進步，蔡主任建議家長搭配日常保健，有助於孩子放鬆與穩定情緒

6歲黃小弟曾是幼兒園裡的「小馬達」，上課總是坐不住、東張西望、甚至會起身在教室走動「巡邏」，讓老師感到頭疼，家人也焦慮不已，如今接受早療及中醫療程後，父母欣喜改變，黃小弟變得能夠安靜上課聽講，媽媽感動說，孩子變得更穩定、有自信，終於能跟同學一起快樂學習。

陽大附醫中醫科蔡一成主任說，注意力不足過動症（ADHD）」是學齡兒童常見的神經發展疾病，約9%的孩子受到影響，這些孩子常表現出注意力不集中、過動與情緒衝動等現象，這與大腦前額葉活性降低及部分腦區發育遲緩有關，大腦發展節奏不同，若能在3至5歲的大腦黃金發展期及早介入，效果會非常明顯。

蔡一成指出，雷射針灸是結合中醫經絡理論與現代光能科技的新型療法，透過低能量雷射照射特定穴位，能刺激頭部與腦部相關經絡，達到安神、穩定情緒、提升專注力的效果，與傳統針灸不同，雷射針灸不需針刺、無痛無創口，非常適合怕針的兒童，治療時只有溫和的光照感受。

蔡一成解釋，雷射針灸的光能可調節自律神經，改善腦部血流循環，幫助孩子靜下來、專注學習，只要孩子經常坐不住、難以專心或情緒反覆，應盡早帶至醫院進行評估與治療，及早察覺、尋求早療專業協助，並配合中醫療法與日常保健，孩子都能在穩定與快樂中成長。

中醫 針灸 情緒 早期療育 過動症
相關新聞

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

台中爆發非洲豬瘟後，台南宣布全面禁止廚餘養豬，市議員林燕祝在議會質詢指出，市府雖設有新化、城西兩座高速廚餘發酵場，卻仍存...

北榮外科團隊完成全球罕見「拆彈手術」 今獲傑出團體獎

台北榮總今上午舉辦「醫師節慶祝大會」並表揚優秀醫師，北榮外科團隊完成全球罕見「複合器官腫瘤切除與移植手術」，獲得傑出團體...

