拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

台北捷運板南線近期推出「空間優化列車」，來舒緩通勤人潮，移除板南線列車車廂的部分座椅，來優化車廂內部空間，其中第2節至第5節車廂移除中央立柱，預估運能增加超過500人。不過日前有位網友表示，移除中柱導致視障者上車差點無法抓住扶手，也有大批乘客抱怨「意圖使人摔倒」。

一名網友昨（18）日在Threads發文表示，她搭乘板南線「空間優化列車」時，注意到有位視障乘客帶導盲犬上車後，想走到車廂中央扶立柱，卻撲了空，驚訝地發出「咦」的聲音後，原PO才發現，因為中央立柱被移走，視障者找不到可以扶的區域，進門一整片中央區域都沒有把手，因此她趕緊把視障乘客引導到右邊兩步，讓對方抓住上方的桿子。

原PO事後表示，「中央區塊對身障者似乎有點危險，北捷是不是要想辦法改善一下？」

貼文曝光後，有網友共鳴「不懂為什麼捷運要拿掉柱子跟椅子，都快要沒地方扶跟坐著了，是要大家在捷運裡東倒西歪嗎？」、「不懂拿掉中柱的+1」、「拿掉一堆可以握的地方根本意圖使人摔倒」、「中間沒有立柱真的很危險」。

而台北捷運公司也在底下留言說明：