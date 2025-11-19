聽新聞
屏東醫院引進兩大脊椎微創技術 老婦術後隔天可下床行走
屏東醫院近日引進「單孔全內視鏡腰椎手術」與「雙通道脊椎內視鏡手術」兩大脊椎微創技術，讓屏東患者不必遠赴高雄，即可在地接受醫學中心等級的微創脊椎手術。其中64歲池姓與82歲陳姓女子接受微創手術後，皆於隔日可下床行走，恢復狀況良好。
池女4個多月前因抱孫子造成右腿劇烈放射痛，檢查為「腰椎第五節至薦椎椎間盤突出合併椎管狹窄」，雖服用止痛藥並復健，始終未改善。透過單孔全內視鏡腰椎手術治療，只需1公分切口、出血量少，術後疼痛立刻大幅緩解，隔日便能行走返家。
陳女則因右腿劇痛，檢查為「腰椎第四、五節外側神經孔狹窄合併椎間盤突出」，因年紀較大全身麻醉及大範圍開刀風險高，與家屬溝通後採「局部麻醉側開單孔脊椎內視鏡手術」，患者在清醒下開1公分的小切口，以內視鏡移除壓迫神經的組織，並能即時與患者互動確認症狀，術後隔日順利出院。
屏東醫院神經外科醫師張書瀚說，雙通道脊椎內視鏡手術透過兩個0.7至1公分切口，一孔為視野、一孔為操作通道，在水流灌注下進行高解析手術，兼具開放手術視野與微創低傷害的優勢，可有效處理椎間盤突出、脊椎狹窄、黃韌帶肥厚等多種疾病。
脊椎微創內視鏡手術已成為國際趨勢，不僅傷口極小、出血少、術後疼痛輕微，住院天數短，多數患者24小時內即可下床活動，尤其對長者或合併慢性疾病者而言，可大幅降低手術風險。院長王森稔表示，屏東醫院引進微創脊椎技術，希望讓鄉親在地就能得到最適當、最安全的治療。
