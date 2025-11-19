快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部招商大會釋出商機3339億元 北車大樓更新案12月招標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今舉辦招商大會，釋出商機達3339億元，首次突破3000億大關。記者胡瑞玲／攝影
交通部今舉辦招商大會，釋出商機達3339億元，首次突破3000億大關。記者胡瑞玲／攝影

交通部今舉辦招商大會，釋出商機達3339億元，首次突破3000億大關，交通部長陳世凱表示，今年至11月，已完成152億元簽約，預估全可達374億元，超過交通部332億元的目標；針對最受矚目的北車商場ROT重新招標，陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北車打造成真正的「國門級商旅核心」，本案預計今年12月公告招商。

陳世凱說，今年整體創造的商機增加近500億，達到3300億元招商金額，不僅首次突破3000億大關，也超過行政院「兆元投資國家發展方案」，規畫交通部執行332億元的目標，而過去5年交通部所創造的商機超過1兆元。

本次招商大會5大亮點商案，包含基隆威海營區BOT，位於基隆市中正區，基地面積約11707.7平方公尺，主管機關為航港局，預計民間投資金額為40.5億元；台北車站大樓G+2、G+1、U+1層增建、改建、修建及營運移轉案，位於台北車站大樓，基地面積72393平方公尺，主辦機關為交通部，民間投資金額預計為7.6億元。

高雄自立路土地開發案位於高雄市三民區、台鐵三塊厝車站東南側及高雄中學西側，基地面積約12854.68平方公尺，主辦機關為台鐵公司，預計投資金額150億元；高雄港新亞灣雙子星，基地面積為11627.64平方公尺，主辦機關為港務公司，預計投資金額86.9億元。

高鐵台南站產專區（武東段279、280地號）開發經營案，位於高鐵台南站特定區歸仁區武東段279、280地號產業專用區，基地面積98884.91平方公尺，主辦機關為交通部鐵道局，預計民間投資金額為72億元。

陳世凱表示，基隆威海營區BOT案預計將海港第一排打造成觀光遊憩新亮點，未來基隆會有漂亮的新旅運及商務空間，讓基隆的觀光鏈真正串起來，預計明年底公告招商；而台北車站大樓更新案不是單純拉皮，而是把北車打造成真正的「國門級商旅核心」，讓旅客一走進來就感受到新的城市節奏，預計今年12月公告招商。

高雄自立路土地開發為台鐵土地的合作案，盼成為高雄下一個新都心，把鐵路地下化後的重要土地變成城市新引擎，預計明年9月公告招商；而高雄還有另一個亮點商案就是高雄港新亞灣雙子星，盼打造海洋流行、會展、商辦、旅館的複合式水岸副都心，預計明年6月招商公告；高鐵台南站產專區則鎖定研發、智慧科技，結合南科四期，是台南下一個科技聚落，預計今年12月推出。

針對最受矚目的台北車站大樓ROT案，陳世凱說，目前本案都按照進度再走，盼透過更新案可以讓大家一個與過去完全不一樣、煥然一新的台北車車站，未來不管是商場、候車空間，或是整體的電力系統及消防設施等都有新的改變。

針對今年的招商進度，陳世凱表示，目前有200多億的商案已在簽約，後續還會繼續增加，今年已經達成且超過行政院「兆元投資國家發展方案」，規畫交通部執行332億元的目標；交通部會已達成81％的促參達成率，為各部會最高，針對交通體系的投資商案，這次60件北、中、南及離島都有，相當平均。

交通部長 陳世凱 基隆
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

陳世凱提演唱會部分票給國外旅客被轟 蔣萬安反應曝光

拋演唱會留票給外國客…歌迷怒喊「票難搶、不要亂」 陳世凱發文回應

陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

相關新聞

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

台中爆發非洲豬瘟後，台南宣布全面禁止廚餘養豬，市議員林燕祝在議會質詢指出，市府雖設有新化、城西兩座高速廚餘發酵場，卻仍存...

北榮外科團隊完成全球罕見「拆彈手術」 今獲傑出團體獎

台北榮總今上午舉辦「醫師節慶祝大會」並表揚優秀醫師，北榮外科團隊完成全球罕見「複合器官腫瘤切除與移植手術」，獲得傑出團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。