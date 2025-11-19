交通部招商大會釋出商機3339億元 北車大樓更新案12月招標

交通部今舉辦招商大會，釋出商機達3339億元，首次突破3000億大關，交通部長陳世凱表示，今年至11月，已完成152億元簽約，預估全可達374億元，超過交通部332億元的目標；針對最受矚目的北車商場ROT重新招標，陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北車打造成真正的「國門級商旅核心」，本案預計今年12月公告招商。

陳世凱說，今年整體創造的商機增加近500億，達到3300億元招商金額，不僅首次突破3000億大關，也超過行政院「兆元投資國家發展方案」，規畫交通部執行332億元的目標，而過去5年交通部所創造的商機超過1兆元。

本次招商大會5大亮點商案，包含基隆威海營區BOT，位於基隆市中正區，基地面積約11707.7平方公尺，主管機關為航港局，預計民間投資金額為40.5億元；台北車站大樓G+2、G+1、U+1層增建、改建、修建及營運移轉案，位於台北車站大樓，基地面積72393平方公尺，主辦機關為交通部，民間投資金額預計為7.6億元。

高雄自立路土地開發案位於高雄市三民區、台鐵三塊厝車站東南側及高雄中學西側，基地面積約12854.68平方公尺，主辦機關為台鐵公司，預計投資金額150億元；高雄港新亞灣雙子星，基地面積為11627.64平方公尺，主辦機關為港務公司，預計投資金額86.9億元。

高鐵台南站產專區（武東段279、280地號）開發經營案，位於高鐵台南站特定區歸仁區武東段279、280地號產業專用區，基地面積98884.91平方公尺，主辦機關為交通部鐵道局，預計民間投資金額為72億元。

陳世凱表示，基隆威海營區BOT案預計將海港第一排打造成觀光遊憩新亮點，未來基隆會有漂亮的新旅運及商務空間，讓基隆的觀光鏈真正串起來，預計明年底公告招商；而台北車站大樓更新案不是單純拉皮，而是把北車打造成真正的「國門級商旅核心」，讓旅客一走進來就感受到新的城市節奏，預計今年12月公告招商。

高雄自立路土地開發為台鐵土地的合作案，盼成為高雄下一個新都心，把鐵路地下化後的重要土地變成城市新引擎，預計明年9月公告招商；而高雄還有另一個亮點商案就是高雄港新亞灣雙子星，盼打造海洋流行、會展、商辦、旅館的複合式水岸副都心，預計明年6月招商公告；高鐵台南站產專區則鎖定研發、智慧科技，結合南科四期，是台南下一個科技聚落，預計今年12月推出。

針對最受矚目的台北車站大樓ROT案，陳世凱說，目前本案都按照進度再走，盼透過更新案可以讓大家一個與過去完全不一樣、煥然一新的台北車車站，未來不管是商場、候車空間，或是整體的電力系統及消防設施等都有新的改變。

針對今年的招商進度，陳世凱表示，目前有200多億的商案已在簽約，後續還會繼續增加，今年已經達成且超過行政院「兆元投資國家發展方案」，規畫交通部執行332億元的目標；交通部會已達成81％的促參達成率，為各部會最高，針對交通體系的投資商案，這次60件北、中、南及離島都有，相當平均。