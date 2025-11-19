月全食、流星雨接力登場 北市天文館公布2026精彩天象

2026年將到來，台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。

天文館指出，明年最受矚目的天象是3月3日的月全食，初虧發生於17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成「血月」景象，是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件。

除了月全食外，也將出現多場適合肉眼欣賞的「行星合」現象，包含3月8日的「金星合土星」，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝；4月20日同日出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見行星，在黎明前齊聚東方低空；11月16日凌晨的「火星合木星」，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。