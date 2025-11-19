快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

聽新聞
0:00 / 0:00

月全食、流星雨接力登場 北市天文館公布2026精彩天象

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。圖／天文館提供
台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。圖／天文館提供

2026年將到來，台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。

天文館指出，明年最受矚目的天象是3月3日的月全食，初虧發生於17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成「血月」景象，是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件。

除了月全食外，也將出現多場適合肉眼欣賞的「行星合」現象，包含3月8日的「金星合土星」，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝；4月20日同日出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見行星，在黎明前齊聚東方低空；11月16日凌晨的「火星合木星」，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。

天文館表示，流行雨同樣精彩，包含英仙座流星雨在8月13日達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日接力登場，天頂每小時流星數（ZHR）皆可破百，只要觀賞條件良好，可望見到流星密集劃過夜空的壯觀景象，可透過天文館網站或臉書，掌握天象出現時間、方位與現象等資訊，並選擇光害較少、地勢開闊的地點觀賞。

台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。圖／天文館提供
台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。圖／天文館提供
台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。圖／天文館提供
台北天文館預告明年將有多場精彩天象，除了有月全食外、肉眼可見的行星相合、每小時數量破百流星雨等，邀請民眾可透過天文館官網留意最佳觀賞條件及方位。圖／天文館提供

天文館 土星 月全食
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

回應北市 財政部：財劃法修法應落實均衡區域發展

給感心假、去性別制服...北市性別平等認證35企業獲獎

台智光提告一審判賠 北市警局：將提上訴

北市公費流感疫苗剩12萬劑 籲老幼、慢性病患者接種

相關新聞

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、...

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論...

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數...

阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿...

衛福部啟動「台灣智慧醫療學校」培訓計畫 首選6名醫師赴美受訓半年

台灣醫療運用AI導入輔助愈來愈廣泛，為了培育跨越臨床與科技的關鍵人才，衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上...

台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

台中爆發非洲豬瘟後，台南宣布全面禁止廚餘養豬，市議員林燕祝在議會質詢指出，市府雖設有新化、城西兩座高速廚餘發酵場，卻仍存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。