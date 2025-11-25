「球隊是生命一部分」統一獅人情味…讓南部囝仔陳傑憲很自在

從加入統一獅到噴冠軍香檳的四個球季間，我看到球隊爬出戰績的低谷，拿下下半季冠軍，最後邁向高峰，深刻體會到球隊逐漸形成的冠軍文化。這樣的冠軍文化源自於傳承，尤其是「三代獅」的前輩們轉為教練，大餅前輩接任總教練、首席教練志綱教練都是第一年擔任這個位置。正因為大家都在學習，更願意放手讓我們去做，而且帶來新的觀念，跳脫過去的思維。球員與教練的距離變得很近，溝通上不太需要磨合，事實上我都把他們視為學長，休息室氣氛也因為慶的跳舞儀式變得更緊密。

統一獅這支球隊真的很特別，球團帶有獨特的南部人情味，這點讓我這個南部小孩感覺特別自在。加上球隊學長的無私，讓我在剛進球隊時，就看到好的模範。志綱學長和「基哥」陳鏞基學長都會主動來提醒我場上要注意的地方。對於當時的我來說，由學長來提點，會比教練來擔任指導者的角色，更容易聽進去。而且學長學弟之間的溝通沒有摩擦，團隊氣氛很融洽。也因此換我當學長時，我也想要回饋給學弟們，幫助他們更快融入職業環境，這正是我嚮往的球隊文化。

中華職棒統一獅隊隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念》。記者陳正興攝影／聯合報系資料照片

雖然統一獅綜合起來的團隊戰力不一定是最好的，但我們能在關鍵時候發揮實力，拿下總冠軍，球隊的凝聚力絕對是關鍵。球隊要強，不是球員強、教練多會教，而是整合得好才會贏球。

2023年開訓時，隊友們又選我當隊長。這是我第二次被選為隊長，第一次是2019年，但那季我沒打幾場就受傷，長期不在一軍戰線，隊長的角色發揮不了什麼作用，實在慚愧。

2019年我在二軍養傷的時候，遇到當時二軍的總教練餅總，他說：「你這種型沒有隊長的樣子，不是你打得好而已，你要知道團隊的需求，代表選手們去跟球團溝通，幫隊友爭取，不是你表現好就可以了。」我知道他是激將法，讓我知道自己在隊長這個角色上還有很多不足的地方，要拉高自己的視角，去思考「球隊該怎麼樣才會變得更好」。 《突破極限的信念「陳傑憲」》。圖/聯經出版提供

我在國小和國中都擔任過隊長，沒有什麼特別的原因，就只是因為我的實力最好，與個性和領導能力沒有關係。在日本共生高校的時候，教練有點開玩笑地指派我當隊長，但我自認是一個外國人，日文又不好，每天一早訓練要向隊友們喊話，對我來說實在太困難了，所以並沒有接下隊長。

2023年再次接任隊長時，我深刻地感受到「球隊是我生命的一部分」，身為隊上中生代的球員有責任把經驗傳承給學弟，也希望學弟之後變成學長，再傳給他們的學弟。

(本文摘錄自《突破極限的信念「陳傑憲」》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)