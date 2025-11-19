北捷隱藏功能曝光！甭再花冤枉錢 1免費小物藏3便民服務

許多雙北通勤族工作與生活仰賴捷運，近日捷運公布「隱藏功能」，如果民眾臨時想要進站上廁所，可以向站務員免費索取「臨時通行票」，不用多付乘車費用，讓許多網友大讚方便。不過臨時通行票只能使用15分鐘，且只能在同一站進出，無法乘車使用。

台北捷運臉書最近貼出一張「單程票卡」，小小的藍色感應卡，其實有「大功能」，它的隱藏功用是「臨時通行票」，可以讓民眾借用站內付費區的廁所，或者使用付費區的通道，以及使用站的商業設備，這3個便民的功能，讓臨時有需求的民眾可以暫時使用一下，因此北捷提醒「如果有臨時需求，別忘了到詢問處和站務人員說一聲，就能免費拿取臨時通行票」。不過這張票可不能乘車，會被閘門阻擋。

台北捷運分享臨時票證的3功能。圖擷自臉書「台北捷運 Metro Taipei」

文章曝光後，有許多網友大讚「可以借用廁所很棒」、「謝謝小編告知」、「謝謝小編告知，我又多了不知道的功能」、「可重複使用的單程票，比熱感應紙環保太多了」、「好貼心的服務」。

還有網友分享使用經驗「上次要去兒童樂園，我們走錯捷運出口，沒想到站務員直接給我們臨時通行證走出去，謝謝」、「有拿過，借過廁所」、「我昨天就靠這張穿過中山站的付費區」，也有網友好奇發問「已經進站後，也能借臨時通行證去站外廁所嗎？」對此，北捷回應「如果刷卡進站後，要使用站外廁所的話，直接找站務人員哦！」