成大醫：國人鈣質攝取普遍不足 僅1-3歲達建議量

成大醫院今天表示，國民健康署民國106年至109年國民營養健康狀況調查，國人鈣質攝取普遍不足，僅1歲至3歲族群達到建議量，其他年齡層攝取量約為需要量一半。

成大醫院營養師黃薇今天指出，鈣是人體含量最多的巨量礦物質營養素，99%存在骨骼及牙齒，幫助維持骨骼強健；剩餘1%分布於軟體組織與體液，控制肌肉收縮、神經訊息傳導、細胞內訊息傳遞與荷爾蒙分泌等。

黃薇表示，若長期鈣質攝取不足，將造成多方面健康影響。生長中青少年可能無法達到巔峰骨量，提高未來骨骼疾病風險；中高齡者容易因骨質流失，增加骨質疏鬆與骨折風險。

此外，鈣質攝取不足時，骨骼中的鈣會被釋放至血液，以維持血鈣恆定，進一步加速骨質流失。鈣質不足也可能造成肌肉痙攣及四肢麻木，甚至影響心律。

衛生福利部膳食營養素參考攝取量（DRIs）建議，青少年每天鈣攝取是1200毫克，成人、老年人與孕婦每天建議攝取量是1000毫克。

日常飲食中，容易取得高鈣來源是乳製品，包括鮮奶、優格與起司，方便、吸收率佳。豆類製品的小方豆乾、凍豆腐等，在製作過程中使用鈣凝固劑，也能提供良好鈣質來源。黑芝麻、小魚乾、芥藍菜等也是高鈣食物。

黃薇說，每天早晚一杯奶，鈣質加分，也可符合均衡飲食。若有乳糖不耐症，建議選擇無乳糖鮮乳、優格或起司等替代品。無乳糖鮮乳含鈣量和一般鮮乳相同，如果飲用鮮奶曾出現不適，可採取少量、分次、逐漸增加等方式。

黃薇表示，鈣質吸收也需要搭配生活及行為習慣；適度日曬和維生素D攝取可增加鈣質吸收，負重運動有助將攝取鈣質有效存入骨骼，另避免過量咖啡因、酒精與高鹽飲食，才能讓骨骼健康長久維持。