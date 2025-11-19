性別友善公廁獎去年從缺 今年5處獲獎

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為持續提升全國公廁整體服務品質，環境部特舉辦績優公廁評比，並於今日「世界廁所日」舉行頒獎。其中性別友善公廁獎去年從缺，今年由中興文化創意園區、彰化縣地方稅務局、雲林縣綜合社會福利館、嘉義縣政府及新北市龍鳳公園獲獎。圖／環境部提供
為打造兼具舒適、安全與尊嚴的如廁環境，環境部特舉辦績優公廁評比，由公私企業及地方政府推薦，經專家學者書面審查、實地考評與網路票選，最終遴選出20處績優公廁、5處績優性別友善公廁、3處特色公廁及3處績優清潔單位。

環境部環境管理署表示，今年度企業提供類由台灣中油外埔加油站、台灣中油龍岡加油站、台亞嘉義高鐵大道站、統一超商統吉門市及新光三越台南西門店獲獎。交通場站類由台鐵南港車站、宜蘭火車站、台中捷運舊社站、南投服務區、台北國際航空站、台中航空站及臺中港旅客服務中心獲獎。

觀光遊憩類由小野柳遊客中心及口湖遊客中心獲獎；地方政府推薦類-績優公廁組則由大安森林公園、臺中市十全公園、三民東區高雄高工公有立體停車場、宜蘭縣金山公園、雲林縣政府文化觀光處圖書館及台灣中油豐榮加油站獲得特優殊榮。

績優性別友善公廁獎去年從缺，今年在各單位持續努力推動下，由中興文化創意園區、彰化縣地方稅務局、雲林縣綜合社會福利館、嘉義縣政府及新北市龍鳳公園獲獎。績優清潔單位由信實集團松山機場團隊、新東陽股份有限公司南投服務區團隊及台灣中油豐榮加油站團隊獲獎。

此外，今年度特色公廁競爭也相當激烈，經評比委員依管理、設計或造型特色等表現，決選出台北捷運中山站、名間鄉苗圃生態公園及西門紅樓等3處獲獎。其中，台北捷運中山以抗菌廁所為核心，結合科技感牆面與明亮設計，提升使用者的安全感及舒適度；名間鄉苗圃生態公園以彩繪牆面展現自然與童趣，兼具美感與多元族群包容；西門紅樓則是在兼顧古蹟建築維護及性別友善理念，致力推動不遺落任何一個人的永續多元如廁願景。

