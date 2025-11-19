高醫推CAR-T細胞治療 南部血液腫瘤復發患者免奔波

快訊

中央社／ 高雄19日電

台灣已將CAR-T細胞治療納入全民健康保險，高醫今天表示，高醫是南部唯一具健保執行資格的醫學中心，目前已完成20例治療，也讓南部患者免於南北奔波辛勞。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉行記者會，分享CAR-T細胞治療成果。高醫表示，高醫經嚴謹審核，成為南部唯一具健保執行資格的醫學中心，團隊全員均通過相關品質認證，啟動以來已完成20例治療。

台灣已將CAR-T細胞治療納入全民健康保險，針對瀰漫性大B細胞淋巴瘤與B細胞淋巴性白血病患者，提供有條件給付；高醫表示，這2類疾病，長期以來都是血液惡性腫瘤中最具挑戰性類型，一旦復發，傳統治療選擇極為有限。

高醫副院長戴嘉言表示，上述患者往往已接受過化學治療、標靶治療甚至造血幹細胞移植，但在疾病復發後，傳統治療的選擇非常有限；高醫不只引進CAR-T，更投入完整制度建置、多專科醫療團隊執行與臨床品質控管，提供南台灣病人治療新選擇。

高醫在記者會上分享，首名在高醫接受CAR-T治療的是一因罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤的中年患者，多年來他先後接受化學治療、標靶治療與造血幹細胞移植，但仍在治療後復發；轉院到高醫後，經相關審查後接受CAR-T細胞輸注，至今超過1年疾病無復發，並順利回到職場。

高醫血液腫瘤內科暨細胞治療暨研究中心主任劉益昌表示，此療法同時具備細胞治療、基因治療及免疫治療模式，是一個高度整合醫療工程；高醫建置多專科整合照護系統，針對病人進行跨團隊評估、治療、住院監測與長期追蹤。

高醫血液腫瘤內科主治醫師卓士峯說明，CAR-T細胞治療讓無路可走的癌末病患還有選擇，雖然此療法仍須面對治療風險、急性發炎反應、神經學變化等挑戰，也須在適當時間點介入加護醫療。

高醫說明，CAR-T細胞治療（Chimeric AntigenReceptor T-cell therapy）被視為近年血液腫瘤治療最重要突破之一，過程中要先由患者體內採集T淋巴球，經過基因改造與活化，再回輸患者體內，形成具精準標靶能力的長效抗腫瘤戰力；患者是否適合接受治療，須經嚴謹臨床評估。

