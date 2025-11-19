阿里山傳假導覽坑騙遊客 園方加強稽查：白牌車最重可罰2500萬

阿里山近期傳出遊客遭遇假導覽、非法白牌車攬客情況，一家人付費後竟被載離園區、帶往不相關的公共平台，引發社群熱議。對此，阿里山國家森林遊樂區也在官方臉書發布貼文，提醒民眾「不要被假導覽、假遊園車給拐了！」呼籲遊客提高警覺、勿聽信陌生攬客，以維護旅遊安全。

這起事件源於臉書粉專「防坑老司機」轉貼的一則遊客經驗，一名民眾因抵達園區較晚無法搭乘小火車，於售票口前遭一名身穿「阿里山導覽」字樣上衣的男子推銷「100元導覽遊園車」。遊客一家四口付款後，雖有九人座車輛現身接送，卻被直接載離阿里山國家森林遊樂區大門，僅行駛5分鐘就被放在一處一般公共平台，並被告知「行程就是看雲海1小時」。現場無任何導覽解說，亦非園區景點。遊客後自行步行約二、三十分鐘返回園區，因未蓋手章差點無法重新入園，經向人員說明受騙過程後才得以通行。

阿里山國家森林遊樂區於官方臉書發文提醒，合法的阿里山森林小火車與園區電動遊園車皆會開立正式發票，也不會在園區外主動攬客；部分攬客人士雖穿著背心，但背心顏色與款式眾多，並非園區制服，遊客須以「是否開發票、是否於合法售票處購票」為判斷依據。園方也警告，白牌車無保險、無安全保障，一旦發生事故，旅客權益難以維護，且非法攬客行為也可能造成園區周邊交通秩序混亂。

林業及自然保育署嘉義分署表示，針對園區內白牌車攬客問題，已持續與嘉義區監理所、保七總隊第七大隊嘉義分隊及嘉義縣警察局合作，每季定期執行聯合稽查，自今年6月起遊客中心亦不定時廣播勸導遊客勿搭乘白牌車。10月接獲遊客反映遭假導覽坑騙後，分署已於10月3日在官方粉絲專頁公告提醒，並於園區售票口及遊園車售票處以立牌、手舉牌及宣傳單加強宣導，同步增加巡檢，以避免類似情況再度發生。分署也安排監警林三方聯合稽查勤務，不定時查緝非法行為。

分署指出，倘查獲白牌車輛違規攬客，將由監理所依公路法第77條第2項規定依情節輕重開罰，最高可處2500萬元以下罰鍰並勒令歇業，其非法營業車輛牌照及駕駛執照並得吊銷，且吊銷後2年內不得再請領或考照，呼籲遊客切勿冒險搭乘。