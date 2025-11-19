社區藥局數量比超商還多 服務不只賣藥 還能做癌篩、戒菸防毒、防失智
財政部最新統計數據顯示，全台藥局數量已突破萬間，比超商分店數量還多！迎向高齡浪潮的未來趨勢，社區藥局化身預防醫學據點，打造連貫式藥事照顧，中華亞健康協會攜手台北市藥師公會，推動社區健康照護計畫，讓醫療更貼近生活。
甫接下藥師公會全聯會理事長一職的林憶君表示，上任後的目標有三大方向，包括提升藥師專業價值、保障藥師的權益以及職業環境的改善。另會強化教育、國際交流，過去藥師團體在國際參與就滿活躍，全聯會有印尼、韓國的姐妹會，會再持續增加日本友好。
在缺藥方面，林憶君說，食藥署、藥師公會全聯會攜手建置「藥品供應監測系統」，目前溝通管道都還順暢。但是缺藥問題，其實有健保藥價太低的隱憂，例如廠商製造的藥已經高於健保價，當然就會退出台灣市場。全聯會的應對，會協助民眾接受學名藥，在用藥安全上擔任專業照護角色。
林憶君強調，會積極發揮藥師的力量協助政府，團結全國藥師，以「藥師專業領航、藥界權益保障、健康永續發展」為核心方向。呼應中華亞健康協會攜手台北市藥師公會啟動串聯資源，推動全民健康，讓更多年輕人認識亞健康的觀念，並從日常生活中做好健康管理，都是重要的議題。
2025年是台灣邁入超高齡社會的第一年，平均每5人就有1人年滿65歲，而更多的慢性病與心血管疾病有年輕化的趨勢。中華亞健康協會常務理事吳天誠表示，社區藥局未來將持續地整合永續、科技化的健康管理與作為全國安全韌性基礎的據點，社區藥局將成為多元健康照顧站。
「社區藥局就是社區的好鄰居！」健康促進活動率先全國從社區藥局出發，台北市藥師公會理事長尹岱智率先領軍600位藥師，從社區健康公益起跑，由倡議轉為實際行動，推進在地社區居民自我健康管理。而藥局也逐漸跳脫舊有模式，連結銀髮長照，開創新服務與新商模。
尹岱智表示，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全的執業與教育以外，可以提供更多的公共衛生、預防保健、健康促進的照護，尹岱智理事長率領公會，積極地與臺北市衛生局和相關團體合作，例如癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等，提供即時的健康照顧服務。
