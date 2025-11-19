46歲男車禍後走幾步就頭暈…險失工作 靠復健找回自信與尊嚴

46歲李先生今年2月某天下班遭遇車禍，導致李先生硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，生活被強制按下「停止鍵」。所幸透過一個月密集復健後，重新返回工作崗位，醫生建議，黃金復健期是在受傷後半年內，提醒民眾及早尋求專業醫療協助。

李先生在車禍後，於衛福部台北醫院一個月的住院治療與後續門診復健，原預計5月重返工作崗位，卻在第一天就因為搬不動冷凍肉品、操作緩慢，而遭判定「無法勝任」。他無奈地說，那時候真的想放棄，覺得自己沒救了，再也回不去了。

台北醫院復健科醫師林允中表示，「他不是不努力，而是身體還沒準備好」大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現。他安排李先生進入職能治療，復健的終點不只是回家，尤其是勞工，要幫助病人回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕為李先生做工作分析，評估搬運、操作與體力需求後指出，李先生他的日常生活功能已恢復，但真正難的是，工作需要長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力。

針對這些挑戰，黃如燕設計客製化的職能訓練方案，聚焦三大面向，包含手腕訓練，使用啞鈴與握力器，重建右手穩定度與握力；核心強化，透過橋式與死蟲式訓練，提升全身穩定與體力耐受度；省力技巧指導，訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

此外，黃如燕還安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信。經過一個月的密集復健後，李先生再度返崗，這次穩定地完成工作流程，他感動地說「這段復健時間都沒有白費。」