46歲男車禍後走幾步就頭暈…險失工作 靠復健找回自信與尊嚴

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛福部台北醫院復健科醫師林允中分享，搬運物品離身體越近，負擔越輕。圖／台北醫院提供
衛福部台北醫院復健科醫師林允中分享，搬運物品離身體越近，負擔越輕。圖／台北醫院提供

46歲李先生今年2月某天下班遭遇車禍，導致李先生硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，生活被強制按下「停止鍵」。所幸透過一個月密集復健後，重新返回工作崗位，醫生建議，黃金復健期是在受傷後半年內，提醒民眾及早尋求專業醫療協助。

李先生在車禍後，於衛福部台北醫院一個月的住院治療與後續門診復健，原預計5月重返工作崗位，卻在第一天就因為搬不動冷凍肉品、操作緩慢，而遭判定「無法勝任」。他無奈地說，那時候真的想放棄，覺得自己沒救了，再也回不去了。

台北醫院復健科醫師林允中表示，「他不是不努力，而是身體還沒準備好」大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現。他安排李先生進入職能治療，復健的終點不只是回家，尤其是勞工，要幫助病人回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕為李先生做工作分析，評估搬運、操作與體力需求後指出，李先生他的日常生活功能已恢復，但真正難的是，工作需要長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力。

針對這些挑戰，黃如燕設計客製化的職能訓練方案，聚焦三大面向，包含手腕訓練，使用啞鈴與握力器，重建右手穩定度與握力；核心強化，透過橋式與死蟲式訓練，提升全身穩定與體力耐受度；省力技巧指導，訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

此外，黃如燕還安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信。經過一個月的密集復健後，李先生再度返崗，這次穩定地完成工作流程，他感動地說「這段復健時間都沒有白費。」

林允中提醒，黃金復健期通常是受傷的半年內，若盡早尋求專業醫療協助與積極復健，會有較多的進展，更能重拾健康與自信，減少職場適應難題。

衛福部台北醫院復健科醫師林允中分享病人車禍腦出血與骨折治癒後，透過職能治療重返職場。圖／台北醫院提供
衛福部台北醫院復健科醫師林允中分享病人車禍腦出血與骨折治癒後，透過職能治療重返職場。圖／台北醫院提供
李先生練習死蟲式強化核心，提升全身穩定度與耐受度。圖／衛福部台北醫院提供
李先生練習死蟲式強化核心，提升全身穩定度與耐受度。圖／衛福部台北醫院提供
李先生學習正確搬運動作需先蹲下。圖／衛福部台北醫院提供
李先生學習正確搬運動作需先蹲下。圖／衛福部台北醫院提供

復健 台北醫院
×

