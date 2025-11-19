快訊

耳鼻喉科擬改耳鼻喉頭頸外科 網疑惑「還能看感冒嗎？」 衛福部這樣說

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中此次修法新增「感染科」及「重症醫學科」2大專科，並修正原「耳鼻喉科」更名為「耳鼻喉頭頸外科」。本報資料照片
衛福部近期預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」修正草案，其中，將「耳鼻喉科」擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」。對此，網友開始討論，原來耳鼻喉科醫師會動手術，另有網友笑稱，耳鼻喉科平時感冒看太多，讓民眾誤以為耳鼻喉科只剩「看感冒」的功能。衛福部指出，改名是為了與國際接軌，未來若經公告將更名，醫師證書或診所招牌不需更改，僅有新設立或更換證書才需調整。

「專科醫師分科及甄審辦法」預告修正草案，衛福部新增「感染科」及「重症醫學科」2個部定專科，並將「耳鼻喉科」改為「耳鼻喉頭頸外科」。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，感染及重症納入專科後，可透過醫師登記系統掌握人力配置，有助於疫情或重大災害時做人才調度與政策規畫，而將耳鼻喉科改名為耳鼻喉頭頸外科，是為了符合國際潮流與其接軌。

近年來嚴重特殊傳染性肺炎及其他傳染病威脅頻發，感染症防治及重症照護維護公共衛生與民眾安全重要因素，並強化醫療體系韌性，精進感染防治及重症醫學專業人才養成體系，提升醫療專業水準並保障病人照護品質，有必要將醫師專科分科增列感染科與重症醫學科。

劉玉菁表示，過去衛福部核發專科醫師證書，因此從核發證書開始受訓起就開始管理，一直到中間做執業登記，後來醫師到哪個醫院或診所工作，都採用資訊系統管理，將重症醫學科與感染科納為部定專科，國家對於這兩種專業的人力才有辦法進行規畫、掌控跟管理，也才能知道專業領域的醫師多數在醫院還是於診所工作。

劉玉菁說，國家應該有適當的重症跟感染科人力，所以這兩科就是經過總體評估並根據考量，才決議新增納入。

至於「耳鼻喉科」研擬更名為「耳鼻喉頭頸外科」，引發網路一波討論，網友指出，因為預告草案才知道，原來耳鼻喉科醫師具有開刀的能力，還有網友說，改名耳鼻喉頭頸外科是不是以後不能去看感冒了？

劉玉菁說，「耳鼻喉科」改為「耳鼻喉頭頸外科」，是耳鼻喉科專科醫學會主動提出，他們認為改名較能符合國際趨勢，並與國際專業人士交流，耳鼻喉科醫師本來在訓練過程中，就有手術的訓練，包含切鼻息肉、燒灼術、口腔癌手術等，皆是耳鼻喉科的專業範圍。

至於未來耳鼻喉科若正式改名為「耳鼻喉頭頸外科」，是否坊間的耳鼻喉科診所招牌將要全更換，會不會讓民眾誤以為耳鼻喉頭頸外科，是做手術的，感冒不敢踏進耳鼻喉頭頸外科？

劉玉菁說，耳鼻喉科名稱的變動，不影響耳鼻喉科的專業，感冒仍可尋求耳鼻喉科醫師的幫助，且更名後，已經掛牌的專科名稱或是醫師證書，不需要立刻更動，而是後續醫師更換醫院，或醫師新設立診所、專科證書到期需重新更換時，才會改為耳鼻喉頭頸外科，民眾不需要擔心。

醫師 重症 醫學會
