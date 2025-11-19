快訊

打鼾非單純睡眠習慣 醫師：恐是致命警訊應盡速接受治療

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
許多人認為打鼾只是熟睡時自然現象，奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒提醒，打鼾恐是身體發出的警訊，約5成打鼾病人會在睡眠過程中伴隨「睡眠呼吸中止症」，若有持續打鼾、白天嗜睡、晨起頭痛等症狀，應儘早至醫院進行睡眠檢查，找出問題根源，並接受專業治療。

台南一名27歲潘姓男子因有嚴重打鼾且長期白天精神不濟，近期到奇美醫院耳鼻喉部就診，經醫師透過內視鏡檢查發現其有慢性鼻竇炎、鼻中膈彎曲併鼻甲肥大及雙側扁桃腺與懸壅垂肥大等問題，雖嘗試藥物與正壓呼吸器治療改善，但療效有限。

沈至軒表示，經評估建議之下，潘男接受微創鼻竇及鼻中膈鼻道成型手術改善鼻道通氣，再進行雙極射頻扁桃腺切除裝置輔助懸壅垂顎咽成型術等，總算改善呼吸道阻塞症狀，也不再需要依靠正壓呼吸器輔助，睡眠時不再打呼、白天精神更好，工作效率亦提升，改善生活品質。

沈至軒說，根據研究顯示，約5成打鼾病人會在睡眠過程中伴隨睡眠呼吸中止症，長期下來呼吸道在睡眠中承受過高阻力，恐引發高血壓、心臟病、腦中風等心血管疾病，甚至提高半夜猝死的機率，兒童也可能會影響顏面骨骼發育與學習效率。

他提到，上呼吸道阻塞是打鼾常見的原因之一，若阻塞情形嚴重，病人除了打鼾聲大，還可能伴隨呼吸暫停或中斷，針對打鼾症狀，可安排睡眠檢測與內視鏡檢查確認原因，初期可透過生活習慣調，搭配持續性呼吸道正壓治療器輔助，若成效不佳，建議以微創上呼吸道相關手術以提升呼吸道通氣量。

沈至軒強調，民眾若長期出現嚴重打鼾、睡眠品質不佳的症狀，應儘早尋求專業醫師協助，透過精準檢查與評估，找出病灶根源，制定合適的治療方式，以改善生活品質及預防慢性疾病纏身。

