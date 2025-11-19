台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南市爆出非法使用廚餘養豬，議員怒批民眾檢舉後查了8次都無下文，全市有70家沒有牧場登記和飼養登記，是否存在廚餘養豬黑數，農業局表示該場位在白河區一處偏僻處，昨天稽查人員現場守候後終於查獲，已重罰120萬元，市長黃偉哲也說業者很惡劣，可以連續處罰。目前全台有個8縣市禁足養豬，台南市剛宣誓全面要禁廚餘養豬會去落實。

市議員林燕祝上午在議會質詢表示，全市541家飼料養豬，但其中沒有牧場登記和飼養登記 有70家，其中民眾一再檢舉，有非法廚餘餵豬黑數橫行，向1999市民專線檢舉去查了8次都沒有查到，難辭其咎。

林燕祝指出，全市目前有11場廚餘養豬，但該場為了躲避列管，飼養200多頭但只登記180多頭，現場汙水都亂排，環保局曾經罰過違反水汙染防制法，且疑有盜埋非法營建混合物和瀝青營建合物 ，將近二甲土地高三層樓，稽查人員都沒看到？要求一周內給答案。

農業局長李芳林說，昨天執行聯合稽查，在白河區魏姓養豬場查獲業者違法使用廚餘餵飼豬隻，現場飼養豬隻共計168頭，稽查人員查獲10桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，已明顯違反動物傳染病防治條例及飼料管理法等規定，裁處罰款120萬元，以維護全市養豬產業安全。

李芳林說，動物防疫保護處當日除依規採樣並辦理後續裁處作業外，同步採取最高等級防疫措施，啟動環境清消作業，由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化。動保處隨即對廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境進行全面徹底的清潔與消毒，全方位提升生物安全，另開立全場豬隻移動管制書，並採樣5頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播。

農業局表示，該畜主先前已被列為追蹤輔導對象，畜產科及動保處近期（11月10日及13日）兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的法令規範。農業局強調，「對於這種挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。」針對營建廢棄物部分也會依法處理。