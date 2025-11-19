重建方案未考慮部落 原民族人盼加入討論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「馬太鞍重建經費大多是水利工程，卻嚴重忽視當地不同地區災民的需求，盼能加入中央協調會報！」馬太鞍溪流域部落青年聯盟與時代力量、台灣基進等團體與小黨19日召開記者會，要求馬太鞍重建預算要考量部落需求。部落代表另呼籲，災區房屋受損程度不同，應該分集設立補償金，而非統一發放35萬。

重建要因地制宜

馬太鞍流域部落青年聯盟代表、來自太巴塱部落的那莫諾虎表示，莫拉克風災至今，政府的重建工程大多只有考量硬體，卻沒有實際問過在地的需求，當地民眾可能需要的是中繼與安置，但目前馬太鞍溪的重建預算僅1%協助部落長者中繼，過程中完全沒有部落參與，因此希望各黨立委督促行政院，讓部落能參與重建的協調會報。

來自加里洞部落的江晏瑜表示，加里洞部落雖非主要受災區，但有淹水處的水位高度也高達130公分，還有7戶受災戶，而過去重建時加里洞都會與旁邊的部落一起討論，但兩個地方的地形與河流狀況不同，且溢流造成的大量泥沙淤積、垃圾與廢棄物墊高了溪床，導致之後下雨就會溪水倒灌，當地希望能治水與中繼，但卻沒有在這次重建預算規劃相關方案。

房屋補償要分級發放

台灣韜略策進學會秘書長陳嘉霖指出，災後重建需要重新定義，而且要更重視在地脈絡，如今270億的重建預算大多是水利工程，缺少在地組織培力、部落參與與災後心理重建，而且重建也需要引入部落的知識與文化，因此他們呼籲在中央的災後協調會報，一定要納入部落代表參與。

「房屋補償金不應該齊頭發放！」光復鄉民也說，中央雖有補助35萬，但對於毀損嚴重的房舍來說根本不夠，因此他們希望能依據房屋受害情況分級（無淹水或輕度淹水、半戶淹水與全滅頂），調整補助額度，還有協助災後房屋重建，例如原地重建、租屋補助、自有土地或另購土地重建，以及購屋貸款利息補貼。

