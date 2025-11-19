台南白河養豬場違規使用廚餘養豬 南市府重罰120萬

台灣10月份爆出非洲豬瘟疫情後，中央為控管風險宣布禁用廚餘養豬，台南市農業局17日執行聯合稽查時，在白河一處養豬場發現業者違法使用廚餘餵飼豬隻，當場查獲10桶廚餘及飼料槽，農業局今表示，全案依法裁處120萬，以維護台南市養豬產業安全。

南市動保處說明，白河一名魏姓養豬業者先前已被列為追蹤輔導對象，該場飼養豬隻共計168頭，近期2次會同畜產科前往稽查與輔導時，雖未發現違規，同時也宣導多次禁用廚餘法令規範，孰料17日再度前往稽查，當場查獲10桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣。

動保處表示，養豬場業者明顯違反動物傳染病防治條例及飼料管理法等規定，當天除依規採樣並辦理後續裁處作業外，同步啟動環境清消作業，並由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化。

動保處指出，目前已針對該場廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境進行全面徹底的清潔與消毒，另開立全場豬隻移動管制書，並採樣5頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播，而該案裁處新台幣120萬，以維護全市養豬產業安全。