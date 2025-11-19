快訊

56歲婦1.6公分肺腺癌術後良好 醫：早期篩檢是關鍵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院胸腔內科醫師姚智偉說，低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢能偵測到小至0.1公分的病灶，是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式。圖／長安醫院提供
長安醫院胸腔內科醫師姚智偉說，低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢能偵測到小至0.1公分的病灶，是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式。圖／長安醫院提供

肺腺癌被稱為是「沉默殺手」藝人坣娜、男星顏正國都因此病去世，引發關注。長安醫院胸腔內科醫師姚智偉今表示，許多人誤以為「抽菸才會得」肺腺癌，導致許多生活健康的非吸菸者直到出現久咳不癒、咳血、胸痛或呼吸困難等明顯症狀才警覺就醫，但此時近8成患者已是晚期。

姚智偉最近收治兩名患者，一名婦人因咳嗽及活動時呼吸喘促月餘，檢查確診肺癌第四期；另一位56歲不抽菸的婦人則因公司健檢，做了「低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）」才意外發現有1.6公分腫瘤，術後證實第一期肺腺癌，目前恢復良好。兩案對比，突顯早期篩檢的重要性。

他說，第一期肺腺癌的5年存活率達9成，但一旦拖延至第四期，存活率驟降至僅剩1成，兩者差距甚大。若非透過LDCT及早發現，可能錯失最佳治療時機。

姚智偉說，傳統胸部X光檢查，因角度限制和死角多，太小的腫瘤或長在骨骼後方的病灶容易被遮蔽；而低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢能偵測到小至0.1公分的病灶，是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式，且檢查過程僅需約5分鐘，輻射劑量低且不需顯影劑。

他說，即使不抽菸，但除了體質、遺傳等內在因素，環境中的PM2.5空氣污染、廚房油煙、二手菸等，皆是不可忽視的肺癌危險因子。

國健署目前已提供針對「肺癌家族史」或「重度吸菸者」每兩年一次的免費低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢補助。即使不符合公費資格的民眾，如長期暴露於空污、油煙環境或有相關疑慮者，也應主動考慮自費進行檢查。

