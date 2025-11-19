久站腳爆青筋！嘉榮雷射手術助56歲男甩疼痛 走路不再沉重

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
患者手接受雙腳靜脈曲張血管內雷射手術，術後幾乎無明顯傷口與疼痛。圖／台中榮嘉義分院提供
患者手接受雙腳靜脈曲張血管內雷射手術，術後幾乎無明顯傷口與疼痛。圖／台中榮嘉義分院提供

嘉義56歲邱姓男子因長期從事需久站的工作，近2年明顯出現雙腳靜脈曲張，不僅外觀突出，常伴隨疼痛與沉重感。近日他前往台中榮嘉義分院求診，經心臟外科醫師林伯翰診斷後，建議接受雙腳靜脈曲張血管內雷射手術。手術順利完成，術後幾乎無明顯傷口與疼痛，隔天便能穿著醫療級彈性襪出院。回診時他開心分享，雖然工作仍然需久站，但症狀已有明顯改善，生活品質大幅提升。

醫師林伯翰表示，下肢靜脈曲張是常見的靜脈疾病，俗稱「浮腳筋」，與靜脈瓣膜閉鎖不全、血液逆流有關。除了影響美觀，患者往往會有腫脹、疼痛、酸沉感，嚴重者甚至可能出現皮膚變色或潰瘍。疾病與遺傳、肥胖、年齡、懷孕、久站久坐等因素密切相關，像專櫃人員、醫護、廚師等都是高風險族群。平日建議避免穿緊身衣物、高跟鞋，睡前抬高雙腿都有助於減緩症狀。

他指出，靜脈曲張無法自行恢復，若未及早治療可能導致感染、潰瘍或出血等併發症。初期可透過穿著彈性襪與規律運動延緩惡化，若症狀明顯或影響日常生活，應盡早接受評估。現行主流的血管內雷射或射頻燒灼手術僅需極小切口，疼痛低、恢復快、不影響美觀，術後穿上彈性繃帶即可行走，是近年治療趨勢。

林伯翰提醒，術後須保持傷口乾燥，並依照醫囑持續穿醫療級彈性襪約2至3個月，有助於血液回流、降低復發風險。治療後仍應避免久站久坐，若無法避免，應挑選適當壓力的彈性襪並定期追蹤血管狀況，才能真正遠離靜脈曲張、重回輕鬆健康的雙腿。

台中榮嘉義分院心臟外科醫師林伯翰表示，下肢靜脈曲張是常見的靜脈疾病，俗稱「浮腳筋」，與靜脈瓣膜閉鎖不全、血液逆流有關。圖／台中榮嘉義分院提供
台中榮嘉義分院心臟外科醫師林伯翰表示，下肢靜脈曲張是常見的靜脈疾病，俗稱「浮腳筋」，與靜脈瓣膜閉鎖不全、血液逆流有關。圖／台中榮嘉義分院提供

靜脈曲張 手術 醫師
