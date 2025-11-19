快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影

台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿，強調11月9日當天至文雅畜牧場進貨時，現場依舊無任何移動管制的跡象，致使蛋行因信任雞蛋已檢驗合格，無食安疑慮下載回，進而販售予35家下游店家，豈料，次日台中市食安處擴大抽查時，竟查驗出雞蛋有芬普尼超標情事。

盛惠國際法律事務所表示，確實已接受龍忠蛋行的委託，協助並提供當事人法律服務，昨晚更在臉書公開律師聲明稿，針對案情進行說明，強調商行與文雅畜牧場有交易往來，固定於每周一、三、五向其進貨，商行一直以來對合作廠商誠信、品質要求嚴格，雙方合作多年未曾發生食安問題。

聲明稿中指出，龍忠蛋行曾於今年11月5日向文雅畜牧場固定進貨，於11月7日接獲台中市食安處電話通知，文雅的雞蛋有芬普尼超標問題須回收下架，但蛋行的在5日前往文雅進貨時，現場並無任何遭移動管制跡象，以至於龍忠不知有此情事，且在得知消息後，便停止向其進貨，選擇向其他檢驗合格業者購賣雞蛋。

直至11月8日接獲文雅畜牧場來電，告知已於當日接獲彰化縣防疫所通知，雞蛋檢驗合格可以放行，龍忠基於對彰化縣防疫所及雙方合作多年的信任，因而於次日向文雅進貨200籃雞蛋，且當日至文雅進貨時，現場依舊無任何移動管制的跡象，使得龍忠因信任雞蛋已檢驗合格，無食安的疑慮，進而販售予35家下游店家。

豈料，10日台中市食安處擴大抽查時，在龍忠蛋行內查驗出雞蛋有芬普尼超標的情事，龍忠才知道這批雞蛋有問題，龍忠也再次聲明，自11月10日後未再向文雅畜牧場進貨，強調目前販售的雞蛋，均是向經政府單位檢驗合格的業者採購。

龍忠蛋行並指出，為讓消費者安心，11月9日至17日期間凡向蛋行購買雞蛋的消費者，若有不安疑慮，皆可至門市退貨，另外，由於周日為公休時間，若只有周日方可前來退貨的消費者，請另行告知，蛋行會再特別處理。

龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，面對連日來的新聞報導，老闆娘氣憤地說，連鐵門拉一半，都會被質疑沒有營業，她表示是因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半，主要是為了防止強風吹翻蛋籃，並不是半掩不營業，但老顧客都知道還是有開門營業，請大家見諒。

龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
龍忠蛋行今天依然開張，同時接受民眾前來退換蛋，老闆娘氣憤地說因為東北季風強勁，海線商家鐵門只開一半。記者黑中亮／攝影
台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿。圖／翻攝自臉書社團
台中市梧棲龍忠蛋行今天更在臉書「沙鹿之美」上登出律師聲明稿。圖／翻攝自臉書社團

雞蛋 食安 牧場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新聞眼／問題蛋流向公布慢半拍 食如何安

文雅蛋場違規賣毒蛋…逾3.4萬顆追不回、下游不明 食藥署44字回應

芬普尼蛋延燒！彰檢二度傳訊文雅畜牧場負責人 訊後40萬元交保

雞蛋芬普尼超標 彰檢2度約談文雅畜牧場負責人

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。