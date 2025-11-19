毒蛋流向新北？石崇良：擴大查驗、有新發現就公布
彰化縣畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，日前衛福部已下禁令回收，卻在移動管制期間流出，售至台中市的雞蛋，共2萬9800顆已賣出，新北市則是4600顆已賣出，合計3萬4400顆雞蛋已被賣給早餐店、雜糧行及散戶等。衛福部長石崇良今天出席立法院衛環委員會受訪強調，本周開始已開始擴大稽查，是基於既有例行檢查擴大規模，且屬後市場稽查，為衛福部權責，不需與農政單位討論就可執行。
石崇良表示，雞蛋流向須由彰化縣衛生局主動去了解，並通知雞蛋可能流向的縣市衛生單位，過去國內已建立縣市間彼此通報機制，目前疑慮雞蛋流向，均由彰化縣衛生局陸續通知流向，再由各縣市衛生局處負責下架，同時加強與農政單位合作，衛福部本周起擴大稽查，除原先由文雅蛋場出場的雞蛋外，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。
