毒蛋流向新北？石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

2025-11-19 10:08