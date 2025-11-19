快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

毒蛋流向新北？石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
衛福部長石崇良今天出席立法院衛環委員會表示，針對彰化毒蛋事件已正擴大稽查，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。記者林俊良／攝影
衛福部長石崇良今天出席立法院衛環委員會表示，針對彰化毒蛋事件已正擴大稽查，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。記者林俊良／攝影

彰化縣畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，日前衛福部已下禁令回收，卻在移動管制期間流出，售至台中市的雞蛋，共2萬9800顆已賣出，新北市則是4600顆已賣出，合計3萬4400顆雞蛋已被賣給早餐店、雜糧行及散戶等。衛福部長石崇良今天出席立法院衛環委員會受訪強調，本周開始已開始擴大稽查，是基於既有例行檢查擴大規模，且屬後市場稽查，為衛福部權責，不需與農政單位討論就可執行。

石崇良表示，雞蛋流向須由彰化縣衛生局主動去了解，並通知雞蛋可能流向的縣市衛生單位，過去國內已建立縣市間彼此通報機制，目前疑慮雞蛋流向，均由彰化縣衛生局陸續通知流向，再由各縣市衛生局處負責下架，同時加強與農政單位合作，衛福部本周起擴大稽查，除原先由文雅蛋場出場的雞蛋外，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。

衛福部長石崇良（中）今天出席立法院衛環委員會前受訪強調，衛福部本周起擴大稽查，除原先由文雅蛋場出場的雞蛋外，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。記者林俊良／攝影
衛福部長石崇良（中）今天出席立法院衛環委員會前受訪強調，衛福部本周起擴大稽查，除原先由文雅蛋場出場的雞蛋外，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。記者林俊良／攝影

雞蛋 衛生局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家暴修法牛步⋯黃國昌憂潛在被害人安危 石崇良認對科技監控態度保留

毒蛋流向新北⋯累計3.4萬顆追不回 石崇良：擴大查驗、有新發現就公布

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

石崇良淚悼恩師陳耀昌：「我再也無法諮詢他」

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。