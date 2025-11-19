快訊

搭再多也沒資格…北捷里程碑活動只認會員 通勤族怒：我不是旅客？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運公司於2019年3月運量突破100億人次首度舉辦送票慶祝活動，可免費搭捷運1年及獲得價值逾3萬元筆電，當時公告卡號，找尋第100億人次幸運兒。圖／北捷提供
台北捷運公司於2019年3月運量突破100億人次首度舉辦送票慶祝活動，可免費搭捷運1年及獲得價值逾3萬元筆電，當時公告卡號，找尋第100億人次幸運兒。圖／北捷提供

台北捷運旅運人次屢創新高，11月3日第145億人次幸運兒獲得免費搭乘一年。議員發現，慶祝活動從原本全民都有中獎機會，到第100億人次改成App會員限定，批排除上百萬實際貢獻的乘客。北捷允諾，未來里程碑活動將提供部份獎項給非會員。

北捷1996年3月起開通營運，迄今已有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線，另有新北投、小碧潭支線，共有117個車站。

捷運公司於2019年3月運量突破100億人次首度舉辦送票慶祝活動，可免費搭捷運1年及獲得價值逾3萬元筆電，前後各5名也享有3個月免費搭；時隔近4年，每達成5億人次即針對「台北捷運Go」App會員辦理贈獎活動，分別為2023年2月125億、130億，去年7月135億、今年3月140億及11月145億。

議員侯漢廷發現，第100億人次的制度是所有旅客都有中獎機會，當時是一名到新莊掃墓的7旬老翁，但北捷後來改成只認會員，象徵官方主動放棄公平原則，「搭再多捷運，只要不下載App，你永遠沒有中獎資格。」反觀機捷、高雄捷運，特定人次獲獎均無限定要綁會員，都是全面有獎，只要公布卡號即可。

他認為，捷運是全民共同使用的公共建設，里程碑應屬全民榮耀，不應被私有化成特定會員的行銷活動，建議未來旅運里程碑相關活動不得再限制會員資格，應開放所有乘客公平參與，北捷也可採全民、會員獎勵「雙軌並行」。

通勤族林小姐認為不公平，自己連這個活動都不知道，何況是加入App會員，一定也有很多人不知道。大家都會搭捷運，為什麼要限制會員才有機會，那沒綁定的人就不是旅客？北捷沒找到幸運兒，不代表旅客沒搭乘，沒領到獎品是他們的損失，至少不是直接被排除在外。

北捷總經理黃清信回應，100億人次活動有10名中獎者，因無聯絡資訊，僅能公告卡號，請旅客主動聯繫，最終只有6名乘客主動與捷運公司聯繫，其中4人經不斷尋找也是沒找到。

北捷表示，App會員2023年新增9.4萬人、2024年增加約12萬人，今年至10月底也與廠商合作推廣，已有22萬人加入，目前會員總數約100萬。App會員獎勵是實名制，至少可以通知到對方，如旅客非綁卡會員，捷運公司並無旅客聯絡資料可供聯繫領獎，未來捷運里程碑相關活動，將提供部份獎項給非會員參與。

台北捷運開通營運超過29年，旅運人次屢創新高，11月3日運量突破第145億人次。記者林佳彣／攝影
台北捷運開通營運超過29年，旅運人次屢創新高，11月3日運量突破第145億人次。記者林佳彣／攝影

