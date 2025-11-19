今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度，明晨也涼冷，大部分地區仍可能出現15度低溫，但白天溫度稍回升。

謝佩芸指出，迎風面北部及東半部、中南部今天雲量偏多，台灣中層水氣偏多，山區及局部地區飄小雨。今天清晨普遍低溫，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度，花東20-22度。最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北石門富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度間。

謝佩芸指出，今天台南以北一整天偏冷不到20度。北部高溫只有17、18度，只有高屏一帶有機會達25、26度。明晨氣溫仍偏低，跟今天類似，大部分地區仍可能出現15度低溫。但明天白天回溫，中南部可回升到20度以上，北台灣白天高溫仍只有約20度。

謝佩芸說，周五起白天氣溫逐日回升，尤其中南部白天回升比較明顯，但日夜溫差大。這波東北季風影響到周五，周六日東北季風減弱，氣溫回升明顯，周日是未來一周最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26到30度，下周一下一波東北季風報到，北台灣氣溫又開始下降。

降雨方面，謝佩芸指出，今天迎風面桃園以北及宜花容易有局部短暫雨，尤其北海岸、大台北山區及宜蘭地區一整天都是陰雨、濕濕涼涼的感覺；其他地區雲量偏多，下雨狀況沒有那麼明顯，但中南部山區及部分平地會有一些飄雨的狀況，明後兩天跟今天類似，因為仍有中層水氣在台灣上空。