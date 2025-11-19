快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

今晨最低溫12.4度明晨再冷一波 氣象署：周日最溫暖北部西半部26-30度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，受東北季風影響，今天清晨氣溫偏低，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度，明晨也涼冷，大部分地區仍可能出現15度低溫，但白天溫度稍回升。

謝佩芸指出，迎風面北部及東半部、中南部今天雲量偏多，台灣中層水氣偏多，山區及局部地區飄小雨。今天清晨普遍低溫，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度，花東20-22度。最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北石門富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度間。

謝佩芸指出，今天台南以北一整天偏冷不到20度。北部高溫只有17、18度，只有高屏一帶有機會達25、26度。明晨氣溫仍偏低，跟今天類似，大部分地區仍可能出現15度低溫。但明天白天回溫，中南部可回升到20度以上，北台灣白天高溫仍只有約20度。

謝佩芸說，周五起白天氣溫逐日回升，尤其中南部白天回升比較明顯，但日夜溫差大。這波東北季風影響到周五，周六日東北季風減弱，氣溫回升明顯，周日是未來一周最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26到30度，下周一下一波東北季風報到，北台灣氣溫又開始下降。

降雨方面，謝佩芸指出，今天迎風面桃園以北及宜花容易有局部短暫雨，尤其北海岸、大台北山區及宜蘭地區一整天都是陰雨、濕濕涼涼的感覺；其他地區雲量偏多，下雨狀況沒有那麼明顯，但中南部山區及部分平地會有一些飄雨的狀況，明後兩天跟今天類似，因為仍有中層水氣在台灣上空。

此外，今天沿海有強陣風及2到4米大浪，北海岸、東半部、恆春及蘭嶼綠島有長浪。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天清晨普遍低溫，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度。聯合報系資料照片
今天清晨普遍低溫，北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度。聯合報系資料照片

低溫 氣溫 東北季風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

明後天最冷「低溫下探15度」 下周另波東北季風接力發威

東北季風增強北台大雨 鄭明典po圖「那個不下雨的洞」網友熱議

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。