伴侶盟批僅3.4%公廁符合性別友善廁所倍增行動方案 環境部這樣說

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣伴侶權益推動聯盟所在工作團隊發起全台性別友善廁所調查計畫，發現只有5間（3.4％）符合環境部「性別友善廁所倍增行動方案」所定的標準。圖／聯合報系資料照片
台灣伴侶權益推動聯盟所在工作團隊發起全台性別友善廁所調查計畫，發現只有5間（3.4％）符合環境部「性別友善廁所倍增行動方案」所定的標準。圖／聯合報系資料照片

台灣伴侶權益推動聯盟今早於記者會公布全台性別友善廁所調查計畫，發現35.9%拿到環境部補助，但全台抽查卻僅3.4％符合環境部自訂的「性別友善廁所倍增行動方案」標準。環境部表示，環境部樂於接受各界意見，讓社會更包容。我國性別友善廁所有賴各部會、各單位公私協力積極參與推動。

為檢視台灣性別友善廁所的設置成效，並釐清性別友善廁所政策面臨的問題，台灣伴侶權益推動聯盟所在工作團隊發起全台性別友善廁所調查計畫，動用44位調查員，抽查149間環境部列管的性別友善廁所，發現只有5間（3.4％）符合環境部「性別友善廁所倍增行動方案」所定的標準。

伴侶盟指出，去年環境部宣告將於今年開始至2029年投入新台幣2億8035萬元，將環境部原列管的性別友善廁所623座，5年內增加至1246座。目前環境部已列管831間性別友善廁所，抽查後發現出現非常大量的幽靈廁所、完全沒有改建的傳統男女廁、以及將無障礙廁所掛牌充數的廁所，結果讓人震驚與失望。

環境部表示，2024年8月6日訂定「性別友善廁所倍增行動方案」前，全國列管約4萬5000座公廁，全國性別友善廁所數量僅623座，占全國列管公廁僅1.4%。為不遺落任何一個人，有效解決女性廁間不足、照護者與被照護者性別不同，以及跨性別者如廁多元需求，希望藉由行動方案的拋磚引玉，提供各界推動的參考。

環境部進一步說明，目前列管的性別友善廁所是管理單位為提供讓更多人使用之公廁，立意良善 ，並且大多都是在環境部訂定「性別友善廁所行動方案」前就已經存在的公廁，行動方案目前為起始階段，環境部後續持續補助或輔導推動。

環境部強調，為積極落實性別平權的理念，特別於訂定行動方案時，透過專家諮詢，方確認性別友善廁所定義、標準配備、安全性、隱私保護等核心價值，達到安全、舒適及有尊嚴的如廁環境，伴侶盟提出的觀念與本方案理念及方向相符，環境部樂於接受各界意見，讓社會更包容。我國性別友善廁所有賴各部會、各單位公私協力積極參與推動。

跨性別 廁所 環境部
