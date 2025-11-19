研究：愛好音樂可降低失智症風險

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
澳洲健康研究指出，經常聽音樂與演奏樂器的老年人擁有較高的認知能力，罹患失智症的風險也明顯降低。（Photo by Ümit Yıldırım on Unsplash under C.C License）
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

聽音樂、演奏樂器可以預防失智症！澳洲健康研究指出，經常聽音樂與演奏樂器的老年人擁有較高的認知能力，罹患失智症的風險也明顯降低。如今，人口老化正在帶來新的公衛挑戰，音樂活動將會是老年人維持認知能力的健康策略。

音樂提升認知能力

今日科學》報導，蒙納許大學研究團隊分析超過一萬名70歲以上老年人的健康數據，探討聽音樂和演奏樂器與老年人認知健康的關係。結果顯示，經常聽音樂的老年人罹患失智症的風險降低了39%，而經常演奏樂器的老年人罹患失智症的風險也降低了35%。

此外，經常聽音樂和演奏樂器的老年人也擁有較好的認知能力。數據顯示，聽音樂和演奏樂器分別有助於老年人降低17%和22%的認知障礙，包括整體認知評分和回憶日常事件都有顯著提升，並促進大腦健康活動。

人口老化公衛挑戰

RTTNews》報導，音樂能夠激活大腦中與運動、感覺、情緒和想像相關的區域，然而，這項研究無法證明音樂能直接預防失智症，僅顯示兩者之間有密切關聯。莫納什大學榮譽學生賈法指出，儘管仍無法確定實際的因果關係，該研究表明音樂會是老年人維持認知能力的健康策略。

如今，預期壽命的延長導致與年齡相關的疾病發病率上升，並為家庭和醫療保健系統帶來更大壓力，而人口老化正在帶來新的公衛挑戰。

