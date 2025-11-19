快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

以愛守護60年　嘉義聖馬爾定醫院三高防治奪全國第一

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
聖馬爾定三高防治奪冠，區域醫院也能做第一，左二為院長陳美惠。圖／聖馬爾定醫院提供
聖馬爾定三高防治奪冠，區域醫院也能做第一，左二為院長陳美惠。圖／聖馬爾定醫院提供

天主教聖爾定醫院在衛福部國民健康署「健康台灣慢性病三高防治競賽」中大放異彩，包辦全國區域醫院組第一名與第二名，並以最高積分勇奪全國績優健康醫院第一名，以區域醫院之姿超越多家醫學中心；院長陳美惠表示，這份榮耀是邁入60周年最重要的肯定，也將成為持續提升照護品質的動力。

聖馬爾定醫院長期推動健康醫院理念，強調醫療不只在治療，更在於預防疾病。近年來導入智慧化管理，從健檢、診斷到追蹤治療，打造即時且完整的健康照護模式，讓醫院成為民眾最可靠的健康夥伴。

根據衛福部統計，十大死因中有半數與三高疾病相關。為降低風險，聖馬爾定醫院推動「慢性疾病風險評估介入」計畫，透過健檢數據分析與風險預測系統，及早辨識高風險個案，建立從檢查到介入的一站式整合流程，成功協助民眾提升自主健康管理意識，也有效延緩疾病進展、減少醫療支出。

醫院同時關注職場勞工健康，因應代謝症候群與體重過重比例上升，導入「勞工健檢報告上傳健康存摺」機制，讓勞工能更輕鬆掌握自身健康狀態。措施上路後，高風險個案回診率達70%，危急值追蹤率更達100%，並由醫療團隊即時介入與衛教，大幅提升三高管理成效。

院長陳美惠表示，聖馬爾定醫院明年邁入60周年，走過一甲子的歲月，始終以愛為根本，陪伴無數家庭度過疾病與康復的旅程。榮獲「健康台灣慢性病三高防治競賽」全國第一的最高榮譽，不僅是肯定，更是前進的動力，未來醫院將持續提升醫療品質，為民眾提供更優質、更安心的照護服務。

三高防治競賽稱霸全國，聖馬爾定醫院以智慧醫療拔尖。圖／聖馬爾定醫院提供
三高防治競賽稱霸全國，聖馬爾定醫院以智慧醫療拔尖。圖／聖馬爾定醫院提供

風險 健檢報告
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

冬聯／KANO球場風災重創快速復原 點燃嘉義棒球熱潮

王彩樺拍嘉市城市博覽會首部曲受傷 自曝神蹟治療成話題

興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

嘉義最夯海鮮熱炒！「油雞飯」香翻天、「碳烤牛小排」超好吃

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。