以愛守護60年　嘉義聖馬爾定醫院三高防治奪全國第一

天主教聖馬爾定醫院在衛福部國民健康署「健康台灣慢性病三高防治競賽」中大放異彩，包辦全國區域醫院組第一名與第二名，並以最高積分勇奪全國績優健康醫院第一名，以區域醫院之姿超越多家醫學中心；院長陳美惠表示，這份榮耀是邁入60周年最重要的肯定，也將成為持續提升照護品質的動力。

聖馬爾定醫院長期推動健康醫院理念，強調醫療不只在治療，更在於預防疾病。近年來導入智慧化管理，從健檢、診斷到追蹤治療，打造即時且完整的健康照護模式，讓醫院成為民眾最可靠的健康夥伴。

根據衛福部統計，十大死因中有半數與三高疾病相關。為降低風險，聖馬爾定醫院推動「慢性疾病風險評估介入」計畫，透過健檢數據分析與風險預測系統，及早辨識高風險個案，建立從檢查到介入的一站式整合流程，成功協助民眾提升自主健康管理意識，也有效延緩疾病進展、減少醫療支出。

醫院同時關注職場勞工健康，因應代謝症候群與體重過重比例上升，導入「勞工健檢報告上傳健康存摺」機制，讓勞工能更輕鬆掌握自身健康狀態。措施上路後，高風險個案回診率達70%，危急值追蹤率更達100%，並由醫療團隊即時介入與衛教，大幅提升三高管理成效。