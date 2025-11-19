天花板泛黑、灰塵結塊…捷運站疑未按時清潔 北捷：與材質有關會改善

北捷今年9月才剛獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」一銀一銅佳績，然而卻被民眾發現捷運站通風管道與天花板疑似久未清潔，通風口大面積泛黑、灰塵堆積結塊。議員痛批，例行清潔不僅沒有拍照紀錄，就連年清潔也都未按時執行。北捷回應，因材質問題導致灰塵堆積會把相關問題一併改善，清潔後也會拍照留存。

根據資料指出，北捷天花板與通風口是委外清潔，合約原訂每月清潔一次，今年4月起更下修為每兩個月一次，維護標準是擦拭後表面潔淨無灰塵，但卻有民眾發現，忠孝新生、忠孝復興的通風口大面積泛黑、灰塵堆積結塊，天花板明顯汙漬，燈具金屬框也覆蓋明顯灰塵，完全不像是北捷宣稱定期清潔。

議員王欣儀批評，北捷長期未把清潔問題當回事，不僅這類型外包清潔作業僅以表單為依據，也沒有清潔前後照片，令她質疑如何確認廠商有確實做到清潔，「還是清潔已流於形式？」王也發現，需搭鷹架的年清潔項目，北捷宣稱一年定期清一次，然而上次清潔驗收已是去年10月，今年要到11月底才進行，完全不符標準。

王欣儀說，忠孝復興與忠孝新生每年分別超過3500萬及2700萬人次進出人流，天花板與通風口的髒污不僅影響觀感，也涉及多重風險，包括空調效能下降、能耗增加，灰塵堆積恐在電線短路時助燃，以及黴菌與粉塵可能影響乘客健康，要求必須全面盤點各站清潔狀況優先改善高人流大站，也應檢討強化外包廠商履約稽核制度，提高現場查驗比例，要求清潔前後拍照存證。

北捷補充，出風口清潔作業若需要搭鷹架每年定期清1次，不須搭鷹架每2月1次，使用伸縮桿、抹布及除塵球，搭配合梯、鷹架及升降設備清除灰塵、棉絮及蜘蛛網；針對通風口使用除鏽劑清除鏽斑，並用抹布擦拭乾淨，不易清潔處使用菜瓜布加強刷洗。