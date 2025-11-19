北捷「這路線」故障次數居冠、影響人數高 議員籲：備妥重置基金
台北捷運文湖線今年故障次數及影響人次居冠，北市議員陳宥丞說，設備老舊、號誌壽命等狀況恐是問題，呼籲重置基金趕緊因應。北捷表示，已在10月17日邀集學者檢查，點出7項改善措施，預計年底完成，同時也編列重置基金。
根據北捷資料顯示，近三年來故障五分鐘以上的次數，松山新店線0次、淡水信義線共2次、中和新蘆線共4次、板南線共5次、文湖線則有13次。而截至今年10月，故障影響人次，松山新店線和淡水信義線為0人、中和新蘆線為422人、板南線為1882人、文湖線居高達7591人。
陳宥丞表示，根據統計北捷近三年事故率有24次，文湖線就占了13次，有次更是大規模且長時間的狀況，影響共計7000多人。文湖線自民國85年開始營運，面臨到設備老化、號誌壽命等問題陸續需要重置，尤其現在最快要重置的列車是在118年後，當前的重置基金投入多少？
陳宥丞說，從上次購買列車的年度來看，預估採購年度是108年、重建基金編列是111年，再到交車是116年，這還尚未試算運作、試營運等其成，就要將近9年時間，呼籲市府要加快腳步，否則全球政局的風險、缺工缺料，加上各國也搶購列車，屆時會讓重置時間空窗。
北捷說明，文湖線為無人駕駛行車系統，系統設計採失效自趨安全機制，只要偵測到異常訊息時，會立即啟動列車自動保護裝置暫停。各項系統維護都有定期保養，像是號誌系統定月、季、半年、年檢等周期執行。
北捷說，交通局和公共運輸處在10月17日邀集府內外6位專家學者，針對文湖線專案臨時檢查，並提供7項改善建議，預計年底完成，同時也列管改善進度，強化系統營運韌性。
至於相關重置基金，北捷總經理黃清信說，確實各國都在搶列車，目前高運量列車於113年購置，明年會有原型車到台灣，但由於許多測試和調教，117年才能驗收。目前118年列車號誌重置，重置基金有498億元，去年全年透入52.5億元。
