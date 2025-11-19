快訊

台灣人發明的！他讚「早餐掃飯神物」：可申請非物質文化遺產

聯合新聞網／ 綜合報導
知名菜販廖炯程分享吃中式早餐必配的「黃鹹甜甜神秘條狀物」。 示意圖／Ingimage
知名菜販廖炯程分享吃中式早餐必配的「黃鹹甜甜神秘條狀物」。 示意圖／Ingimage

台灣人都吃過！知名菜販廖炯程在臉書分享，自己只要住飯店，吃早餐時就算是西式自助餐，還是會默默走去稀飯區舀一碗，配上醬瓜、肉鬆、麵筋，更重要的是「黃色甜甜的」豆棗直接夾一坨，直言「稀飯不配豆棗，人生少一味」。

廖炯程指出，這個「黃鹹甜甜的神秘條狀物」正式名稱叫豆棗，更是七年級以前所有人的兒時記憶。去當兵的男生則更不用說，對他們而言就是「掃飯神器」，廖炯程笑稱「都把它留到最後把碗裡稀飯掃乾淨的」。

知名菜販廖炯程分享，豆棗是台灣人發明的。 聯合報系資料照
知名菜販廖炯程分享，豆棗是台灣人發明的。 聯合報系資料照

廖炯程說明，豆棗本體雖然是很健康的豆皮，但好吃的秘密在於會先進行「萬惡油炸」邪化儀式，這道工序跟鹹酥雞是一樣的，後續再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻、辛香料，把炸過的豆皮下去扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜。他形容豆棗「根本是早期台灣版『古早味中式太妃糖』」。

廖炯程在文末補充，豆棗不是中國來的，而是台灣人自己發明的，並解釋因為日治時期台灣蔗糖大量量產，於是各種蜜餞誕生，例如番茄乾、話梅、金橘等等，豆棗也就是那個時代的創意結晶。豆棗不僅是世界首創，還外銷日本，直呼「根本是可以申請非物質文化遺產的存在」。

早餐 日治時期 台灣人
