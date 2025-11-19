快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

急診醫恐更快流向醫美？ 修法增列手術資格 基層憂加劇人才流失

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無痛平轉醫美」，憂加速急診人才流失，示意圖。本報資料照片
衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無痛平轉醫美」，憂加速急診人才流失，示意圖。本報資料照片

衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無痛平轉醫美」，擔憂此舉恐加速急診人才流失。

台灣急診醫學會「114年急診醫學專科醫師執業狀況調查報告」顯示，具有急診專科醫師資格且仍在職者，今年比去年增加101人，多數執業單位為醫院，但非醫院執業占比明顯上升，今年較去年增2.55%；至於地區分布，以高屏區增幅最明顯，從65人增至90人，增幅38.5%，其次為台北區，由29人增至157人，增幅31.9%。

數據顯示，急診醫師離開醫院後，投入診所或醫美市場的趨勢愈來愈明顯。台灣急診醫學會理事長許建清表示，，急診醫師平均執業滿15年後，約一半離開醫院，多半轉至診所或醫美領域，而真正驅動急診醫師離職的原因為是「急診壅塞」。

許建清說，目前醫療環境惡劣，急診不得拒收病患，原本一名急診醫師最多照顧5床病人，但急診壅塞，常需同時照顧15至20床，部分患者因照護不足而病情惡化，令醫師自責「上班就是在害人」，以致眾多醫師萌生去意，而轉至不需值班、收入誘因高的社區診所、醫美診所。

一位不具名的急診專科醫師指出，近年急診醫師人數雖有增加，但轉往醫美市場的人也不少，到了醫美領域，反而較少動刀，而從事光電治療、針劑注射等療程，因為部分高風險的醫美手術涉及病人生命，不是每位醫師都願意承擔動刀的風險，但如此一來，確實大材小用，令人無奈。

醫師 醫美 急診醫學會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

改善「直美」衛福部出招加嚴特管法 醫師工會批：修理小孩給外人看

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。