改善「直美」衛福部出招加嚴特管法 醫師工會批：修理小孩給外人看

衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將原先單一的美容醫學規範改為三層級管理，光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY（畢業後臨床醫學訓練）並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術則限定由外科系專科醫師執行。

醫師職業工會表示，上開草案不只對醫美產業，也對整體醫療人力生態影響甚鉅，並非僅限特定領域。衛福部自然應對以下內容提出服眾數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格醫師涉及醫療事故比例及調查等。

此次修法針對醫師資格加嚴，美容醫學處置執行醫師要完成PGY訓練；美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等十科專科醫師資格，而特定美容醫學手術執刀醫師僅能對對應項目執刀。

且醫師們需完成至少32小時的美容醫學手術訓練課程，之後每三年還需接受至少24小時的繼續教育，確保手術技術與臨床風險評估與時俱進。未完成PGY訓練醫師要於3年內完成訓練，始可執行美容醫學處置。

醫師職業工會說，綜觀本次公告草案，除將進行醫療美容初階門檻訂於PGY訓練以外，也將醫美手術畫分類型並授予特定專科具有執業權限。背後邏輯自然是基於提升醫美病人安全意識，但仍必須面對多重質疑。

例如過去爆發重大病安疑雲者並非未經專科訓練醫師。在推動限縮政策同時，衛福部自然應對以下內容提出服眾數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格醫師涉及醫療事故比例及調查等。

醫師職業工會說，若草案上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行2年PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關臨床負荷，對於醫院教學行政而言亦是陌生的挑戰與成本，強摘的瓜不甜莫過於是。

醫師職業工會說，若本次修法核心關懷在於病人安全，衛福部顯然在草案挑起醫界敏感神經同時，更應拋出不僅是直覺的實證基礎，避免淪落「修理小孩給外人看」的疑聲，也能夠回應外界「為鞏固臨床人力關閉『直美』大門」的奚落。而究竟醫美工作有何致命吸引力，又或者醫院工作如何刀口舔血，致使逃離醫院者如過江之鯽，盼望在本次修法塵埃落定時仍能是大眾有心探究的議題。