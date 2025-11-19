修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修法內容公布，遭台北市醫師職業工會批評政策未基於實證，形同「修理小孩給外人看」，是否真能改善醫美安全，令人質疑。石崇良回應，對醫美管理，需回歸醫療品質與病人權益，「專科醫師訓練制度自然對品質有所要求。」

衛福部日前公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法）修正草案內容，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來須由完成PGY訓練，並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術則限定由外科系專科醫師執行。

台北市醫師職業工會指出，這樣草案不只對醫美產業，也對整體醫療人力生態影響甚鉅，並非僅限特定領域，倘若草案上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行兩年之PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷，對於醫院教學行政而言亦是陌生的挑戰與成本，「強摘的瓜不甜莫過於是。」

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，經調查工會會員意見，不少人憂心，新制溯及既往，會影響目前已在執行醫學美容的醫師，且衛福部強調，草案對直美加嚴規定，是基於保障病人安全，但新制是否真能降低醫療事故，需有更多科學實證，否則只是訂出一套規定，回應社會需求，「讓民眾感覺安全」，形同「修理小孩給外人看」，對病人安全改善程度，令人質疑。

石崇良說，專科醫師制度對醫療品質有要求，醫學美容回歸專科醫師訓練，可確保醫師基本能力培養，各國均採類似做法，以病人安全與權益為重，而任何法規修訂，都會考量信賴保護原則，本次修法會訂出「過渡期」，讓已在執行醫美的醫師，有一段時間補正訓練，就是回到教學醫院完成PGY訓練，盼藉此平衡執業者權益與民眾利益。