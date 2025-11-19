快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法」，將醫美改為3層級管理，且執行醫師需完成PGY訓練，而抽脂、全臉拉皮等一般美容醫學手術、特定美容醫學手術，僅限於10大專科醫師執刀。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前僅針對「特定美容醫學手術」訂定規範，但電波拉皮、玻尿酸注射等看似安全、較不具侵襲性的微整形，也常引發醫療糾紛，甚至造成事故及悲劇。

為改善管理缺口，衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將原先單一的美容醫學規範改為三級管理，明確區分為美容處置（針劑注射、光電治療）、一般美容醫學手術（眼、鼻整形植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等）、特定美容醫學手術（中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形），嚴格規定執行醫師的資格。

依照現行制度，年輕醫師無須接受PGY，不用忍受兩年住院醫師考驗，經短期訓練，即可從事醫美醫療行為。劉玉菁表示，此次修法加嚴管理醫師資格，想執行美容醫學，必須完成PGY訓練。

至於美容醫學手術、特定美容醫學手術，執刀者須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等10大專科醫師資格，且特定美容醫學手術執刀醫師僅能執刀相對應的項目。

根據新修內容，醫師需完成至少32小時美容醫學手術訓練課程，之後每3年還需接受至少24小時繼續教育，確保手術技術與臨床風險評估與時俱進。若為皮膚科醫師，另需具備皮膚外科手術相關訓練證明，才能執行侵入性手術。

目前未完成PGY訓練的醫師是否可繼續執行美容處置？劉玉菁表示，此次修法核心目標為提升美容醫學品質，避免未受訓人員執行高風險醫療行為，因此，新制草案規畫，這些年輕醫師需在3年內完成PGY訓練，始可執行美容醫學處置，避免醫療品質不穩。

醫學 醫師 手術
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

躺了幾次手術台？《放羊的星星》柳河娜「爆改網美塑膠臉」嚇壞粉絲：夏之星怎麼變這樣…

桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

潘慧如9歲「愛女」嘴邊長瘤動刀竟失語 犬舍不當繁殖震驚出手了

專訪／姚采穎44歲「母難日破冰」！暫拒醫美不婚不生渴求自由

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。