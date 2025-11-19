避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法」，將醫美改為3層級管理，且執行醫師需完成PGY訓練，而抽脂、全臉拉皮等一般美容醫學手術、特定美容醫學手術，僅限於10大專科醫師執刀。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前僅針對「特定美容醫學手術」訂定規範，但電波拉皮、玻尿酸注射等看似安全、較不具侵襲性的微整形，也常引發醫療糾紛，甚至造成事故及悲劇。

為改善管理缺口，衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將原先單一的美容醫學規範改為三級管理，明確區分為美容處置（針劑注射、光電治療）、一般美容醫學手術（眼、鼻整形植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等）、特定美容醫學手術（中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形），嚴格規定執行醫師的資格。

依照現行制度，年輕醫師無須接受PGY，不用忍受兩年住院醫師考驗，經短期訓練，即可從事醫美醫療行為。劉玉菁表示，此次修法加嚴管理醫師資格，想執行美容醫學，必須完成PGY訓練。

至於美容醫學手術、特定美容醫學手術，執刀者須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等10大專科醫師資格，且特定美容醫學手術執刀醫師僅能執刀相對應的項目。

根據新修內容，醫師需完成至少32小時美容醫學手術訓練課程，之後每3年還需接受至少24小時繼續教育，確保手術技術與臨床風險評估與時俱進。若為皮膚科醫師，另需具備皮膚外科手術相關訓練證明，才能執行侵入性手術。

目前未完成PGY訓練的醫師是否可繼續執行美容處置？劉玉菁表示，此次修法核心目標為提升美容醫學品質，避免未受訓人員執行高風險醫療行為，因此，新制草案規畫，這些年輕醫師需在3年內完成PGY訓練，始可執行美容醫學處置，避免醫療品質不穩。