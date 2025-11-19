快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

聯合新聞網／ 綜合報導
政府近期普發現金1萬元，有人發現健保卡卡號模糊到無法辨識，因而無法在ATM領取。示意圖／Ingimage
政府近期普發現金1萬元，有人發現健保卡卡號模糊到無法辨識，因而無法在ATM領取。示意圖／Ingimage

普發現金一萬元話題延燒，一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，想從ATM領取一萬時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清，讓他萌生換卡的念頭。昨(18)日上午前往健保局換卡，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，他不禁猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的。」

原PO表示，因為卡號模糊，原本也因為要領普發一萬元現金準備補辦健保卡，還因為沒帶照片，在櫃檯臨時照了「超級醜的」大頭照。但他臨時轉念，直接向櫃檯請求「協助抄寫健保卡號」，他表示：「普發一萬只需要輸入健保卡號，我的卡又沒壞，不需要真的換。」

櫃檯雖然一開始也被問得摸不著頭緒，但了解需求後仍協助查詢。原PO在取得號碼後，前往支援領取普發現金的ATM，插入金融卡、輸入密碼及健保卡號，順利領到一萬元，此番經驗讓他忍不住感嘆：「不知道有多少人還重新辦健保卡！」

原PO也貼出他的健保卡，畫面中可見卡片整片霧化，包括照片也幾乎看不清楚樣貌，引來大批網友開玩笑：「全廢友都知道黃大哥的健保卡發霉了」、「比較想知道為什麼這麼髒」、「卡片快哭出來了，拜託用酒精擦一下」。

不少網友也分享各種查健保卡卡號的替代方案，有人建議可經由熟識診所的讀卡機查看卡號，不過也有網友提醒：「醫療院所幫忙查卡號，依法可能觸法。」

更多人推薦使用「健保快易通」APP讀取卡號，不需大費周章前往健保局換卡，有人早已摸透流程：「手機滑一滑就能查，根本不用出門。」但其他網友立即回覆：「那些方式都要先登入過啦！」原PO對此也留言親回：「健保快易通要先註冊過才查得到，第一次使用一樣需要卡號。」

不少網友還抱怨健保卡照片「發霉、褪色、模糊」極常見，且卡片晶片也容易失效，「以前沒多久就壞一次」、「雖然換卡不用錢，但隱藏成本很高」、「看到健保局排隊，發誓再也不想去第二次」。也有人表示手機照片就能直接上傳，不必臨時拍醜照；還有更多人說：「來都來了，不順便換一下嗎？」

另有民眾提醒，「臨櫃領取才會真的需要照片清楚」，若選擇在郵局領現金，櫃檯仍會比對健保卡照片；因此，若照片模糊到無法辨識，最終仍須補辦。

普發一萬 健保卡 ATM 普發現金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發1萬爆親子衝突！國中生買平板遭拒、零用錢停到明年：沒繳稅憑什麼領

批普發現金是「最廉價買票」！王婉諭曝領取理由：發揮在更有用之處

喜宴播「甄嬛傳」爆紅！網敲碗2大名場面 新娘笑：不適合配飯

批二代健保補充保費「480萬小資族扛黑洞」 她揭郭台銘股利要繳這數字

相關新聞

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

一覺醒來枕頭滿滿「口水味」 中醫：恐是「脾虛」警訊 可靠這招調養

32歲的張小姐，平常工作忙碌，常常外食又喜愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，...

卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，不少民眾在領取現金時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清。一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，自己上午在前往健保局時，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，讓他猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。