卡號模糊！他領不到普發一萬差點補辦健保卡 網教學：APP就可查

普發現金一萬元話題延燒，一名黃姓網友在臉書社團「爆廢1公社」中分享，想從ATM領取一萬時，才發現健保卡的卡號早已模糊不清，讓他萌生換卡的念頭。昨(18)日上午前往健保局換卡，還沒到8點半，門口就已排了約10人，大家手上都拿著照片與證件準備補辦健保卡，他不禁猜想：「不知道有幾個是為了普發一萬而去的。」

原PO表示，因為卡號模糊，原本也因為要領普發一萬元現金準備補辦健保卡，還因為沒帶照片，在櫃檯臨時照了「超級醜的」大頭照。但他臨時轉念，直接向櫃檯請求「協助抄寫健保卡號」，他表示：「普發一萬只需要輸入健保卡號，我的卡又沒壞，不需要真的換。」

櫃檯雖然一開始也被問得摸不著頭緒，但了解需求後仍協助查詢。原PO在取得號碼後，前往支援領取普發現金的ATM，插入金融卡、輸入密碼及健保卡號，順利領到一萬元，此番經驗讓他忍不住感嘆：「不知道有多少人還重新辦健保卡！」

原PO也貼出他的健保卡，畫面中可見卡片整片霧化，包括照片也幾乎看不清楚樣貌，引來大批網友開玩笑：「全廢友都知道黃大哥的健保卡發霉了」、「比較想知道為什麼這麼髒」、「卡片快哭出來了，拜託用酒精擦一下」。

不少網友也分享各種查健保卡卡號的替代方案，有人建議可經由熟識診所的讀卡機查看卡號，不過也有網友提醒：「醫療院所幫忙查卡號，依法可能觸法。」

更多人推薦使用「健保快易通」APP讀取卡號，不需大費周章前往健保局換卡，有人早已摸透流程：「手機滑一滑就能查，根本不用出門。」但其他網友立即回覆：「那些方式都要先登入過啦！」原PO對此也留言親回：「健保快易通要先註冊過才查得到，第一次使用一樣需要卡號。」

不少網友還抱怨健保卡照片「發霉、褪色、模糊」極常見，且卡片晶片也容易失效，「以前沒多久就壞一次」、「雖然換卡不用錢，但隱藏成本很高」、「看到健保局排隊，發誓再也不想去第二次」。也有人表示手機照片就能直接上傳，不必臨時拍醜照；還有更多人說：「來都來了，不順便換一下嗎？」

另有民眾提醒，「臨櫃領取才會真的需要照片清楚」，若選擇在郵局領現金，櫃檯仍會比對健保卡照片；因此，若照片模糊到無法辨識，最終仍須補辦。