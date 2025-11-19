國泰醫療體系與礦工醫院策略聯盟 攜手提升基隆及新北偏鄉醫療量能
國泰醫療體系與位在隆八堵的台灣礦工醫院宣布策略聯盟，透過醫療資源共享與合作。礦工醫院今天表示，雙方合作開啟醫療合作新篇章，有助提升基隆及新北市偏遠地區醫療可近性與照護品質。
台灣礦工醫院與國泰醫療體系包含醫學中心級的台北國泰綜合醫院、區域醫院級的汐止國泰綜合醫院，昨天宣布策略聯盟，雙方將依據4項計畫進行合作。
礦工醫院說明4項合作計畫為健康台灣深耕計畫、偏遠地區醫療建置計畫、創新整合跨層級照護模式計畫和分級醫療雁行計畫。
健康台灣深耕計畫可讓雙方深化醫療人才交流、臨床專業技術合作，以及教學與研究的共同推動，期望建立更縝密的跨院醫療服務網絡。
偏遠地區醫療建置計畫將疾病照護、預防醫學資源，延伸至偏鄉，讓更多居民能獲得及時且高品質的醫療服務。同時建立便民的綠色通道，提供更暢通的就醫流程。
創新整合跨層級照護模式計畫將針對急重症病人，強化照護品質與緊急醫療能力。分級醫療雁行計畫目的在建立重症區域聯防與轉診優化機制，提升基隆市及新北市偏遠地區的轉診合作，確保病人獲得連續與完整的醫療照護。
礦工醫院指出，雙方未來將以「病人為中心」作為核心理念，建立跨院所、多專科的合作團隊，定期討論個案照護計畫，並依需求安排主治醫師支援合作醫院，共同提升醫療照護品質。雙方策略聯盟不僅象徵著醫療資源的整合，更展現醫療體系共同承擔責任的決心，將基隆及新北偏遠地區民眾提供更完整、優質與便捷的醫療服務。
