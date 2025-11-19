今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強台北恐低於15度

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今晨馬祖只有11.8度，新北市富貴角12.4度，未來10天仍受一波波東北季風影響。本報資料照片
今晨真的冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今晨溫度真的很低，馬祖只有11.8度，新北市富貴角12.4度，桃園以北比較空曠的地方也只有12.7度，新竹關西13度，台北測站則為15.7度。

賈新興說，未來10天東北季風一波接一波，24日到27日再受另一波東北季風影響，迎風面基隆北海岸仍會下雨，桃園以北及宜蘭附近水氣較多，背風處台中以南天氣比較穩定。今天桃園以北及宜蘭附近仍會下雨，但明天起水氣減少，只剩基隆北海岸有零星雨，周五也差不多。

溫度方面，賈新興表示，台北今天全天都在18、19度以下，低溫約15、16度。明天溫度才會略為回升，到下周日可回升為25、26度，但下周一（24日）起溫度再降，中午之後受東北季風影響，25日晚上到26日清晨，電腦做出預測可能低於15度，27日溫度可能更低，但可以等時間近一點再觀察。

最近天氣，賈新興說，20日宜蘭有零星短暫雨。21日北海岸及宜蘭有零星短暫雨。22日至23日北海岸、基隆、大臺北東側山區及宜蘭有零星短暫雨，午後花蓮山區亦有零星短暫雨。

賈新興指出，24日午後再受東北季風影響，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。 25日午後山區有零星短暫雨。26日晚上恆春半島有零星短暫雨。27日東北季風影響，北海岸、基隆至宜蘭有零星短暫雨。28日各地天氣晴時多雲。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

