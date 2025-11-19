這樣喝湯出事！老翁現吞嚥困難 醫生指增罹癌風險分享3招保健康

不少人用膳時會配上熱湯，但恐容易加罹患食道癌！台灣1名醫生分享病例，1名老翁「好一陣子吞嚥一直都怪怪的，偶爾會伴隨胸悶」，接受內視鏡檢查，驚見其食道下段部分細胞出現異化，原來老翁每日吃飯時習慣飲1碗熱湯。醫生警告長期高溫刺激下食道黏膜，會令到細胞反覆受傷發炎，提高罹患食道癌風險，提醒大家切勿再做，同時提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道。

老翁習慣飲熱湯 食道細胞出現異化

​腸胃科醫師鄭泓志在其facebook專頁表示，老翁每天吃飯時，習慣飲1碗熱湯，出現吞嚥困難，有時更會胸悶，在內視鏡檢查下，其食道下段部分細胞出現異化情況。

下食道段受高溫刺激 提高患食道癌風險

鄭醫生指出，「食道比胃更脆弱，缺乏厚實的黏膜防護，因此較容易造成損傷」，熱湯對食道的影響因部位不同而有分別，上食道段靠近喉嚨，受到高溫刺激後，容易出現水泡或喉嚨疼痛，但癌變風險較低，至於下食道段接近胃部，若遭受高溫刺激，容易出現吞嚥疼痛、胸痛或腹痛，容易受到胃酸逆流影響，令到黏膜修復困難，提高患上食道癌的風險。

WHO視超過65°C的熱飲為「2A類致癌物」

​世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構2016年將超過65°C的熱飲列為「2A類致癌物」，即是可能對人類致癌的物質，2019年1項針對伊朗戈勒斯坦（Golestan）地區居民的研究發現，每日飲高溫熱茶或熱湯人士罹患食道癌的風險比喝較低溫飲品的人高出90%。

​鄭醫生提供3個方法，以分辨熱湯的溫度會否傷害食道︰

1. 第1口覺得燙，就等一等

不少人習慣強忍燙感慢慢飲湯，其實每1口無形中灼傷食道，如果第1口感覺燙到受不了，甚至令到舌頭感到刺痛，代表溫度過高，「這時候千萬不要硬吞，高溫會直接破壞食道表層黏膜，造成燙傷，一定要稍微放涼後再喝」。

​腸胃科醫師鄭泓志提醒大家，切勿飲用過熱的飲料，包括熱湯。（facebook專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」圖片）

2. 先用舌尖試溫、再攪拌，別讓高溫傷到喉嚨

舌尖比口腔內部更加敏感，喝熱飲時可以先用舌尖輕觸湯匙或杯緣測試溫度，如果覺得燙，代表太熱，應該等一下，如果喝下後，喉嚨瞬間覺得灼熱或刺痛，代表太燙，最好再放涼一點再喝。

大家亦可以用湯匙攪拌幾下，幫助熱氣散發，令到溫度降得更加均勻，切勿直接端起來大口喝下，也可以先倒在杯蓋上測試溫度，如果小口啜飲仍然覺得燙口，就要再等一下。外面購買熱飲，最好靜置5分鐘，讓溫度降至適合飲用的程度，在家燉湯或煮湯剛起鍋時，切勿搶飲第1碗，可以加點溫水來降溫。

3. 小口啜飲比大口吞嚥更安全

大口吞嚥熱湯容易令到高溫直接接觸食道，短時間內造成較大衝擊，甚至可能傷及更深層的組織，最好改用小口啜飲，熱氣在口腔稍微分散，減少直接燙傷風險。飲湯時避免快速連續喝下，可以每1口之間稍作停頓，令到食道適應溫度。

