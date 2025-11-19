台灣也有事！陸50萬張赴日機票取消 林氏璧曝當地旅遊實情勸做1事相挺

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近期中日外交衝突升級，中國大陸呼籲公民暫時避免前往日本旅行，引發大規模退票潮。路透
近期中日外交衝突升級，中國大陸呼籲公民暫時避免前往日本旅行，引發大規模退票潮。根據《南華早報》報導，目前已有近50萬張原定赴日機票被取消，對日本的觀光業與中國航空業造成重大衝擊。對此，日旅專家林氏璧強調「日本旅遊有事，就是台灣有事，各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，目前該消息尚待進一步確認，但根據今年以來，中國旅客每月赴日平均約80萬人數據評估，到年底前一個半月恐將減少約三分之一的人數。林氏璧透露日本旅館業界友人說法，11月原定的中國旅遊團幾乎全都取消了，以凸顯該次事件，對日本旅遊市場的實質影響，可說是相當顯著。

林氏璧表示，「日本旅遊有事，就是台灣有事」，呼籲台灣民眾趁著這個時候，趕緊把日本機票買起來，大力支持日本觀光。文章曝光，網友們紛紛相挺，「好開心喔，希望他們一路退到農曆年都不要去日本」、「希望中國能堅持到櫻花季結束」、「求他們有骨氣撐久一點，我機票買好了」、「太棒了！這時間去應該會是近幾年觀光品質最好的時刻」。

網紅視網膜也留言笑說，「中國最佳的報復其實是宣布免費贊助國民機票前往日本旅遊，中國一條龍業者賺飽飽又能讓日本人下跪求饒。這下才真的日本有事，連台灣都會有事」。

