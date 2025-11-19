今晨12.4度！吳德榮：明晨苗栗以北低溫仍探12度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今(19日)晨截至上午5時02分本島縣市平地最低氣溫出現在新北(石門區)12.4度；台北市平地最低氣溫為南港區的13.6度，台北氣象站則降至16.0度。

今各地區平地最低氣溫約在12至16度：北部(新北石門區)12.4度、中部(台中后里區)14.3度、南部(高雄內門區)15.6度及東部(宜蘭三星鄉)14.9度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入，迎風面降水回波較多伴隨降雨。今、明兩天低層水氣逐日減少；今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明白天起氣溫略升。台北氣象站已降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，已為入秋以來最強冷空氣，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

今日各地區氣溫為：北部12至18度、中部14至23度、南部16至27度及東部15至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五至下周日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下周日東北季風減弱，各地氣溫回升。下周一(24日)下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。下周二(25日)水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。