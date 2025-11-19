聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／吸珍奶險被粉圓嗆到 倒碗裡舀著吃減風險

聯合報／ 李月治（北市士林）
年紀漸長，為防止嗆咳，吃東西時放下手機，慢慢吃，喉嚨不卡住，人生也不卡住。圖／李月治提供
年紀漸長，為防止嗆咳，吃東西時放下手機，慢慢吃，喉嚨不卡住，人生也不卡住。圖／李月治提供

傳統習俗冬至要拜湯圓，但我們家不拜湯圓。因有位祖先在冬至吃湯圓噎到窒息往生，本該團圓的日子變成悲劇，此後冬至就不拜湯圓以哀悼這位祖先，也記取慘痛教訓。

麻糬是我愛吃的食物，兒時的美味記憶。小時候的節慶媽媽會手作麻糬，裹麻糬的花生粉芝麻粉也是自家種的，把花生、芝麻炒熟後搗碎磨成粉，香噴噴的味道，不時在歲月裡縈繞。

現在上菜市場看到裹著芝麻粉、花生粉的手作麻糬，會忍不住買一盒。在周末午後手沖一杯黑咖啡配上麻糬，享受愜意悠閒的時光。

麻糬好吃但有黏性，狼吞虎嚥不僅無法享受食物的美味，還容易噎到發生危險。有一次我正品嘗麻糬，忽然手機鈴聲響，接起電話，口中的麻糬急著下肚，結果差點卡在喉嚨，好險我沒咬太大塊，趕緊喝一大口咖啡把麻糬吞下去。此事讓我省思，吃飯皇帝大，管他天皇老子來電，我要把食物細嚼慢嚥吃完再說。

另有一次珍珠奶茶在做買一送一促銷活動，女兒外帶一杯給我。拿起粗大的吸管猛力一吸，兩三顆粉圓同時吸上來，喉嚨被嗆到，趕緊吐掉珍奶。女兒見狀讓我把珍奶倒在碗裡，用湯匙吃以減少風險。

年紀漸長，為防止嗆咳，我會做簡易的吞嚥肌訓練。吃東西時放下手機，專心感受食物的香氣，享受一頓飯，慢慢吃，喉嚨不卡住，人生也不卡住。

健康管理 湯圓 花生 珍珠奶茶 珍奶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台大雞排之亂被放鳥！學生會開出1條件 達標發500份雞排「保證不跑路」

常喝珍奶果腹、32歲司機結婚3年妻未孕 醫查出他罹糖尿病

大氣組沒發雞排太羞愧！台大地理系接手送300杯飲料 店家證實：還有加碼

放話沒放假就發雞排珍奶！自稱大氣系網友未依約「500人撲空」 台大回應

相關新聞

相對論／張曼娟、劉克襄 中年書寫照顧者

張曼娟老師曾說：「照顧著老去的父母，才真正理解人生」、「照顧父母，讓我學習到什麼是『老』」。劉克襄老師則說，這些年勤寫臉書是為了讓媽媽閱讀、過去旅行是個人自由的浪漫之旅，現在則是像在母親的心靈陪伴下去到遠方。

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

網路安全公司Cloudflare今日（11月18日）約台灣時間晚上7點48分出現全球網路中斷情況，不僅影響ChatGPT、社群平台X，就連英雄聯盟（LOL）也進不去，多數網站都出現「Error code 500」字眼。截稿至晚上9點48分，Cloudflare 系統狀態仍未顯示恢復網路運作情況，2小時過去，網頁的即時維修更新狀態更是讓人傻眼。

關稅衝擊 蝴蝶蘭銷美產值減2億元

美國對等關稅政策衝擊台灣蘭花外銷量。根據農業部統計，今年四月至十月，外銷至美國的蝴蝶蘭約二七二七公噸，與去年同期略減百分...

蘭花業：赴美設廠也是選項

台灣的蘭花品質各界有目共睹，然而暫時性對等關稅百分之廿稅率也為國內蘭花業者帶來壓力。蘭花業者直言，對等關稅帶來暫時性的轉...

黑眼豆豆22日桃園開唱 最後搶票

榮獲六座葛萊美獎肯定的國際天團Black Eyed Peas黑眼豆豆，暌違廿年即將重返台灣，本月廿二日桃園陽光劇場震撼登...

今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。