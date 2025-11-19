健康你我他／吸珍奶險被粉圓嗆到 倒碗裡舀著吃減風險

傳統習俗冬至要拜湯圓，但我們家不拜湯圓。因有位祖先在冬至吃湯圓噎到窒息往生，本該團圓的日子變成悲劇，此後冬至就不拜湯圓以哀悼這位祖先，也記取慘痛教訓。

麻糬是我愛吃的食物，兒時的美味記憶。小時候的節慶媽媽會手作麻糬，裹麻糬的花生粉芝麻粉也是自家種的，把花生、芝麻炒熟後搗碎磨成粉，香噴噴的味道，不時在歲月裡縈繞。

現在上菜市場看到裹著芝麻粉、花生粉的手作麻糬，會忍不住買一盒。在周末午後手沖一杯黑咖啡配上麻糬，享受愜意悠閒的時光。

麻糬好吃但有黏性，狼吞虎嚥不僅無法享受食物的美味，還容易噎到發生危險。有一次我正品嘗麻糬，忽然手機鈴聲響，接起電話，口中的麻糬急著下肚，結果差點卡在喉嚨，好險我沒咬太大塊，趕緊喝一大口咖啡把麻糬吞下去。此事讓我省思，吃飯皇帝大，管他天皇老子來電，我要把食物細嚼慢嚥吃完再說。

另有一次珍珠奶茶在做買一送一促銷活動，女兒外帶一杯給我。拿起粗大的吸管猛力一吸，兩三顆粉圓同時吸上來，喉嚨被嗆到，趕緊吐掉珍奶。女兒見狀讓我把珍奶倒在碗裡，用湯匙吃以減少風險。

年紀漸長，為防止嗆咳，我會做簡易的吞嚥肌訓練。吃東西時放下手機，專心感受食物的香氣，享受一頓飯，慢慢吃，喉嚨不卡住，人生也不卡住。