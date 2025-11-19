聽新聞
前額葉失能 醫：易引發憂鬱症

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

有「國光女神」之稱的藝人梁云菲，驚傳輕生未遂獲救，她自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人處於什麼都做不了的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責思考判斷、情緒調節、控制衝動等，其功能失調常與憂鬱、焦慮、生活壓力有關。

梁云菲在個人IG寫下前額葉失能日誌，有3個月出現空轉狀態，除了進食，其他時間就跟廢人一樣，影響社交、工作，經檢查診斷為非典型憂鬱症的鬱期。另經「NIRS近紅外線腦血流檢測」結果14.8，確認「前額葉失能」，即使還沒有嚴重到憂鬱症的地步，但會使人意興闌珊。

蔡芳茹指出，前額葉在記憶功能扮演關鍵角色，因為前額葉是處理短期記憶的重要區域，與海馬迴協同工作。而憂鬱症與前額葉皮質的血流活化程度有關，有研究發現，憂鬱、焦慮症患者的前額葉皮質功能顯著降低。

「憂鬱症可能是調節情緒腦區不活化或過度活化。」蔡芳茹說，前額葉負責調控正向情緒的大腦，一旦失調不平衡，容易產生憂鬱情緒、逃避行為。從生理基礎來看，當前額葉功能失調時，可能造成身心失衡，引發憂鬱症。

憂鬱症常伴隨著疲勞、能量下降，睡眠障礙也十分常見，惡性循環加劇了白天的疲倦感。蔡芳茹表示，根據「精神疾病診斷準則手冊」定義憂鬱症9大症狀，如果有5個症狀以上、持續超過2周且影響日常生活，應盡快尋求心理諮詢或身心科醫師評估和診斷。

憂鬱症9大症狀

1.感到心情低落、沮喪或絕望，時間達2周以上。

2.做任何事都提不起勁或沒有興趣、沒有感覺。

3.入眠困難、睡不安穩或睡眠過多。

4.感覺疲倦或沒有活力。

5.食欲不振、進食過量，體重明顯改變。

6.覺得自己很糟、失敗，充滿失望或有負家人的期望。

7.難以集中精神、專注力不足，難以做決定。

8.行動或說話遲緩，容易覺得煩躁或坐立不安。

9.有輕生或傷害自己的念頭。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱症 情緒調節 生命線 精神疾病
