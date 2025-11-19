聽新聞
她的腳，拖了太久的病…從蜂窩性組織炎找到元兇

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師

左下肢髂靜脈重度阻塞(左圖)。術後腫脹消退，血液循環恢復順暢(右圖)。 圖／蔡承根醫師提供
80歲的阿姨被家人推著輪椅進診間時，整條左腿腫得發亮，腳背上還貼著紗布，滲著組織液。她因為蜂窩性組織炎反覆感染，這幾個月幾乎都在醫院裡度過，最近她的腳上冒出大水泡，破掉後液體就一直流不完，皮膚也漸漸變黑、變硬，整個人愈來愈虛弱。

其實，這並不是突然發生的事。多年前，阿姨的腳就有靜脈曲張，當時吃藥後稍微緩解，加上害怕手術，就沒有進一步治療。直到這次感染拖垮了身體，她才來做專業的血管檢查。

檢查發現，她的左足背已形成慢性潰瘍，小腿與腳踝腫脹發亮，左小腿皮膚暗沉，摸起來又厚又硬；超音波顯示，她的下肢靜脈重度逆流，在髂靜脈的地方更有嚴重阻塞，血流被卡在回不去的路上，長期淤積導致感染、潰爛、甚至組織壞死。

為了讓血液重新流通，安排了微創血管介入手術。先以「靜脈凝膠閉合術」封住病變靜脈，再用「靜脈支架」打通阻塞的髂靜脈。手術後，阿姨的腿就開始明顯消腫，滲液減少，潰瘍也逐漸結痂，腳出現了久違的血色。

很多人以為靜脈曲張只是「血管突起不美觀」，其實它是慢性靜脈功能不全的早期表現。這個疾病分六期，從輕微腫脹、色素沉澱，一路惡化到皮膚硬化、潰瘍難癒。尤其當同時存在髂靜脈阻塞時，病情會加速惡化，就像水管被卡住卻又漏水，壓力越積越高，皮膚最後撐不住。

在這個階段，單靠藥物或彈性襪已經難以逆轉。唯有透過微創介入治療，才能從根本改善血液回流。只需小小傷口，就能完成深層靜脈的修復，風險低、恢復快，改善效果能長期維持。

阿姨現在已能安穩的生活了，笑著說：「早知道，不該那麼拖。」這是許多靜脈病患者的共同心聲。靜脈疾病不是老化的必然，而是可以被提早發現、有效治療的血管問題。當雙腿開始腫、重、色素變暗時，那可能已是身體在發出求救信號——別讓血液回家的路，越來越遠。

健康管理 靜脈曲張 超音波
